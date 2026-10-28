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Conflito Para o Hezbollah, não importa quem vença as eleições em Israel Com 85% dos votos apurados, o Likud, partido de direita do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, e seus aliados têm uma ligeira vantagem sobre o principal bloco de oposição

O líder do Hezbollah, Naim Qassem, afirmou nesta quarta-feira (28) que o grupo não está preocupado com o resultado das eleições em Israel e declarou que continuará sua "resistência" contra o país vizinho, independentemente de quem vencer.

Com 85% dos votos apurados, o Likud, partido de direita do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, e seus aliados têm uma ligeira vantagem sobre o principal bloco de oposição, mas ainda estão longe de alcançar a maioria das cadeiras no Parlamento.

Dias antes das eleições, Netanyahu havia afirmado que Israel tinha "a capacidade de atacar" seus inimigos a qualquer momento.

"Não nos preocupa quem governe" Israel, mas "deve ficar claro que não poderá continuar com sua ocupação e que deve abandonar nossa terra", declarou o líder do grupo pró-iraniano em uma mensagem lida no canal Al Manar, afiliado ao Hezbollah.

"A resistência continua (...) e enfrentará a agressão dirigida contra ela e contra o Líbano. Não há espaço para discutir o desarmamento" do Hezbollah "enquanto persistir a ocupação e continuar sua agressão", acrescentou Qassem.

O Líbano decidiu desarmar o Hezbollah, que arrastou o país para duas guerras contra Israel desde 2023 e saiu delas extremamente enfraquecido.

O Exército israelense, que realizou intensos bombardeios no Líbano, continua ocupando parte do sul do país.

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