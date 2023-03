Para otimizar tempo em consultas, Imip substitui prontuário de papel por eletrônico

A- A+

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) avançou na digitalização dos processos da instituição com a implantação do Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP), a versão online do prontuário de papel.

Com 100% da implantação da nova tecnologia em toda a sua estrutura, o instituto deu início em março deste ano a esse novo modelo de identificação do paciente muito mais moderno e sustentável, modernizando assim o acesso aos dados e histórico de saúde do paciente.

Garantir padronização nos procedimentos, precisão no diagnóstico e qualidade na assistência ao paciente, de forma unificada e organizada, são alguns dos objetivos do PEP.

Destacam-se o aumento da segurança na assistência, confidencialidade das informações, agilidade no atendimento, na solicitação dos exames e na dispensação dos medicamentos. Além disso, os profissionais de saúde terão acesso ao prontuário em tempo real, otimizando o tempo de consulta por consequência.

Com o Imip Digital, os processos passam a ser modernizados, além de permitir uma integração maior com a farmácia e a centralização das informações. Outros benefícios estão ligados à pesquisa clínica, adesão aos protocolos clínicos e assistenciais, além de usos secundários da informação para fins epidemiológicos, estatísticos e gerenciais.

Com a utilização cada vez menor de papel, o Imip ainda reforça compromisso com o meio ambiente e uma modernização ecologicamente sustentável.

