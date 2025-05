Para que serve o chá de casca de laranja? Estes são seus benefícios para a saúde e como prepará-lo

A- A+

As laranjas são conhecidas por sua riqueza em nutrientes que contribuem para diversas funções do organismo, sendo os mais populares o fortalecimento do sistema imunológico e a melhora da saúde da pele. No entanto, apesar de serem valorizadas pelos benefícios da polpa, a casca — geralmente descartada — também possui componentes que podem oferecer benefícios significativos para a saúde física e, surpreendentemente, mental.

Vale destacar que, em conversa com o LN Bienestar, Juliana Gimenez, nutricionista, revelou que essa fruta possui vitamina C, antioxidantes, grandes quantidades de fibras. Ao mesmo tempo, em menor proporção, potássio, folatos e cálcio.

— Graças a esses nutrientes, o corpo tem a função imunológica fortalecida, melhora a digestão e estabiliza o sistema cardiovascular — afirmou.





No entanto, ela advertiu que essas propriedades são obtidas somente quando a fruta é consumida inteira, e não apenas o suco.

Benefícios da casca de laranja

Embora geralmente acabe no lixo, a casca da laranja concentra compostos bioativos que não estão presentes na mesma proporção na polpa, o que torna seu consumo ainda mais benéfico. Além dos benefícios já conhecidos da parte interna da fruta, sua parte externa é rica em flavonoides, óleos essenciais e fibras alimentares, tornando-se um complemento ideal que diversos estudos e instituições médicas começaram a destacar pelos seus efeitos. A seguir, alguns deles.





Um estudo publicado na revista Frontiers of Sustainable Food Systems revelou que as cascas de laranja têm o potencial de reduzir os triglicerídeos, o colesterol total, a glicose e a pressão arterial sistólica — todos fatores de risco para doenças cardíacas, AVC e diabetes.

Rica em fibras

Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), uma colher de sopa de casca de laranja fornece aproximadamente quatro vezes mais fibras do que o interior da fruta. Da mesma forma, a Escola de Saúde Pública TH Chan, da Universidade de Harvard, informa que alimentos ricos em fibras também têm potencial para reduzir o risco de doenças crônicas, como diabetes e doença diverticular.

Melhora o humor

Consumir a laranja inteira — incluindo a casca — pode reduzir o risco de depressão em 20%, segundo um estudo liderado pelo Dr. Raaj Mehta, professor de medicina da Faculdade de Medicina de Harvard e médico do Hospital Geral de Massachusetts. Segundo explicou à Harvard Gazette, isso pode ocorrer porque a laranja estimula o crescimento da Faecalibacterium prausnitzii (F. prausnitzii), um tipo de bactéria presente no intestino humano que influencia a produção dos neurotransmissores serotonina e dopamina, conhecidos por melhorarem o humor.

Estimula uma boa digestão

Em 2023, o USDA divulgou um comunicado revelando que Arland T. Hotchkiss, químico especializado em carboidratos do Centro de Pesquisa Regional do Leste dos EUA (ERRC), e seus colaboradores demonstraram pela primeira vez que a pectina — um tipo de carboidrato presente na casca de laranja — possui propriedades prebióticas.

— Os prebióticos são alimentos ou nutrientes não digeríveis que estimulam o crescimento de bactérias probióticas benéficas no intestino grosso. Elas promovem a saúde e ajudam a prevenir o crescimento de patógenos transmitidos por alimentos — explicou Hotchkiss.

Chá de casca de laranja

É uma alternativa mais saborosa e agradável do que consumir a casca pura, pois seu sabor se suaviza quando é preparado em infusão, tornando-a mais palatável. O chá de casca de laranja é feito com a parte externa seca da fruta, rica em óleos essenciais, flavonoides e antioxidantes naturais. Seu consumo traz os benefícios mencionados anteriormente e, além disso, é valorizado por seus efeitos relaxantes e saciantes.

Você vai precisar de:

Casca de uma laranja, preferencialmente orgânica, para evitar resíduos de pesticidas

1 litro de água

Raspas de gengibre (opcional)

Gotas de limão (opcional)

Modo de preparo:

Lave bem a laranja antes de descascar, garantindo que a casca esteja livre de impurezas

Ferva a água em uma panela e adicione a casca da laranja.

Deixe ferver em fogo baixo por cerca de 10 a 15 minutos.

Se desejar, adicione raspas de gengibre e algumas gotas de limão para realçar o sabor.

Coe a infusão e sirva quente em uma xícara.

