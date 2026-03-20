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SAÚDE Para que serve o Ozempic? Medicamento à base de semaglutida é indicado para o tratamento de duas condições

A patente do Ozempic, medicamento à base de semaglutida, está prestes a expirar e isso gerou muitas dúvidas em relação ao medicamento. Embora tenha ficado famoso por seu potencial na perda de peso, o Ozempic é um medicamento de uma classe chamada análogos do GLP- que inicialmente foi aprovado pela Anvisa para o tratamento do diabetes tipo 2.

Este ano, ele recebeu uma nova indicação da Anvisa: redução de risco renal e cardiovascular em pacientes com diabetes tipo 2 e doença renal crônica. O princípio ativo do Ozempic é a semaglutida, uma forma sintética do hormônio GLP-1, que promove a saciedade.

O remédio age no corpo imitando um hormônio ligado ao apetite e a alimentação, ajudando a estimular a produção de insulina e, assim, a diminuir os níveis de glicose no sangue do indivíduo. Por conta deste mecanismo, quem usa o remédio sente menos fome e, consequentemente, se alimenta menos e emagrece. No entanto, este medicamento não tem indicação para o tratamento da obesidade.





Mas você deve estar se perguntando, e a perda de peso? Na verdade, quando usado para essa finalidade, o uso do Ozempic é considerado off-label, o seja, quando não há indicação na bula.

Exclusividade do Ozempic acaba: veja de quem foi a decisão final pelo fim da patente

O medicamento à base de semaglutida indicado para o tratamento de obesidade é o Wegovy. A diferença entre os dois está na dosagem. Enquanto o Ozempic equivale a 1mg, a dose de tratamento do Wegovy é de 2,4 mg.

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