Para reduzir criminalidade, Polícia Militar terá efetivo de plantão nas ruas da Boa Vista; confira

A- A+

Uma alternativa encontrada pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) para reduzir os números de crimes no bairro da Boa Vista, área central do Recife, foi colocar equipes “de plantão” nas ruas onde existe uma alta taxa de ações como assaltos e tráfico de drogas, por exemplo.

A expectativa é de que no período das 7h às 23h, de segunda a sexta-feira, mais policiais sejam vistos circulando nas ruas, podendo também estar em viaturas ou motos.

A iniciativa foi batizada por “Operação Boa Vista” e começou nesta segunda-feira (24). De acordo com a PM, essa é uma ação voltada para proporcionar “maior segurança aos transeuntes, passageiros de coletivos e residentes da localidade".

Alguns pontos estratégicos devem ganhar mais atenção dos agentes. São eles: o encontro da avenida Conde da Boa Vista com as ruas Dom Bosco, José de Alencar e Sete de Setembro; a Avenida Gurarapes com a rua Floriano Peixoto; e a Praça do Diário.



Veja também

Covid-19 Vacina bivalente: municípios de Pernambuco dependem de estoque