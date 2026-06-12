Para se inspirar: veja 90 frases para desejar um "feliz Dia dos Namorados" pelo WhatsApp
Apesar de o Brasil ser diferente do mundo e comemorar a data somente em junho, há românticos brasileiros que não deixam o dia 14 de fevereiro passar em branco
Desde 1948, comemora-se no Brasil o Dia dos Namorados. A data, foi idealizada pelo publicitário João Dória, pai do ex-governador de São Paulo João Doria Jr, por motivos comerciais.
O objetivo era melhorar as vendas da loja pela qual ele foi contratado durante o mês de junho, que é um período de desaquecimento comercial. O dia 12, por sua vez, foi escolhido por anteceder ao Dia de Santo Antônio, conhecido como o santo casamenteiro. A repercussão positiva da ação fez com que outros comerciantes aderissem à data e, em seguida, toda a população.
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Hoje, em 2026, há diversas formas de se exaltar o amor além dos presentes e jantares românticos. Uma delas é iniciar o dia já enviando um recado apaixonado para a pessoa amada, estando ou não presente fisicamente. Para isso, muitos podem querer ter à mão as 90 melhores frases para desejar neste dia feito para exaltar o amor. Veja, abaixo, uma lista para encontrar a mensagem perfeita:
As melhores frases célebres para o Dia dos Namorados
“Em seu ser eu me prolongo” - Alfonsina Storni, poeta;
“Um beijo! Ah! Outro! Que sejam eles as batalhas mais mortais de nossos corações” - William Shakespeare, dramaturgo;
“O amor, quando existe, é como a água que sai correndo da boca da fonte e não consegue pensar o dia inteiro se chegará ou não ao mar” - Sara Gallardo, escritora;
“Amor é o nome do jogo em que um par de cegos/ brinca de se machucar” - Joaquín Sabina, músico;
“Ah! O amor é diabólico/ não há ninguém tão sábio/ para saber tudo o que ele encerra” - William Butler Yeats, poeta;
“O amor vive mais do que dá do que do que recebe” - Concepción Arenal, socióloga;
“Ah, nossa intimidade/é tão imensa/que a morte a esconde/em seu vazio” - Mario Benedetti, poeta e escritor;
“Quando o homem é forçado a chegar à beira do abismo/se hesita em pular, não é por si mesmo/é seu amor que o prende a esta existência” - Lord Byron, poeta;
“Ele pensou: Eu não a amo mais. Ele pensou: e ela, será que me ama?” - Juan Forn, escritor;
“E não pensem que podem dirigir o curso do amor; porque o amor, se os achar dignos, dirige o seu curso” - Khalil Gibran, poeta;
“Sua beleza me faz ao mesmo tempo/ sofrer mais de cem paixões/ e, no entanto, meus sentidos se alegram/ esquecendo o sofrimento” - Pierre de Ronsard, poeta;
“Compreendi que quando se ama e se pensa nesse amor, tem que partir de algo mais elevado, mais importante que a felicidade ou a desgraça, mais importante que o pecado ou a virtude em seu sentido mais vulgar, ou melhor, não se deve pensar em nada” - Anton Chekhov, escritor;
“Eu sou ninguém! Quem é você? Você também é ninguém? Então somos dois? Mas nunca digamos isso, ou vão espalhar por aí!” - Emily Dickinson, poeta;
“Que as pessoas que não conhecem um amor feliz afirmem que não existe amor feliz em lugar nenhum. Com essa crença, será mais fácil para elas viverem e também morrerem” - Wisława Szymborska, poeta;
“Existe entre nós algo melhor do que um amor: uma cumplicidade” - Marguerite Yourcenar, escritora e poetisa;
“Aprendemos a amar não quando encontramos a pessoa perfeita, mas quando conseguimos ver de maneira perfeita uma pessoa imperfeita” - Sam Keen, filósofo;
“Amar não é olhar um para o outro; é olhar juntos na mesma direção” - Antoine de Saint-Exupéry, escritor;
“Venha sentar-se comigo, Lidia, à beira do rio. Contemplemos com serenidade seu curso e aprendamos que a vida passa, e não temos nossas mãos entrelaçadas (Entrelaçamo-las)” - Fernando Pessoa, poeta;
“Quando éramos estranhos, eu te olhava de longe; quando nos tornamos amantes, eu te amei com todo o meu coração” - Neil Young, músico;
“Amar não é apenas querer, é acima de tudo compreender” - Françoise Sagan, escritora;
“Como eu te amo? Deixe-me contar as maneiras. Eu te amo com a profundidade, a largura e a altura que minha alma pode alcançar” - Elizabeth Barrett Browing, poetisa;
“O tédio deixou de ser meu amor” - Arthur Rimbaud, poeta;
“O coração tem um coração por si mesmo” - Morrisey, músico;
“Eu levo seu coração comigo, eu o levo em meu coração” - E.E. Cummings;
“E, no final, o amor que você recebe é igual ao amor que você dá” - Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr e John Lennon.
Frases curtas de amor para o Dia dos Namorados
“Você é a melhor coisa que me aconteceu”;
“Obrigado por estar na minha vida, eu te amo”;
“Eu te amo tanto que não há palavras para descrever”;
“Você é a melhor coisa que tenho na minha vida. Obrigado por existir!”;
“Quando falam de amor, a primeira coisa que penso é em você”;
“Meu coração nunca vai parar de pensar em você e de te amar”;
“Meu lugar favorito se tornou seus abraços”;
“Prefiro um minuto ao seu lado do que uma vida sem você”;
“O amor não precisa ser perfeito, precisa ser real e verdadeiro”;
“Amor: uma palavra, mas alguém chega e dá sentido a esse significado”;
“Você. Meu encanto, você. Você” – Natalia Lafourcade;
“Se os batimentos cardíacos tivessem nome, os meus teriam o seu”;
“O sorriso é meu, o motivo é você”;
“A medida do amor é amar sem medida”;
“A lua é muito bonita, mas não tanto quanto você”;
“Seu sorriso é o amuleto que faltava na minha vida para ter sorte”.
Frases de amor para a namorada
“Você é a mulher dos meus sonhos e o amor da minha vida”;
“Você é a princesa com quem sempre sonhei e meu sonho se tornou realidade”;
“Você é imperfeitamente perfeita para ser o sorriso de todos os meus dias”;
“Disseram-me para procurar a rosa mais bonita e encontrei você”;
“Minha felicidade não tem preço, mas tem o seu nome gravado”;
“Você é a luz que dá vida aos meus dias”;
“Encontrei a mulher mais linda no fundo da sua alma”;
“Não sei se existe felicidade completa, mas sou completamente feliz ao seu lado”;
“O sonho é meu e a realidade foi você, linda”;
“Entre tantos erros que cometi, você é o acerto mais lindo que tive”;
“Eu vi o céu e dei a cada estrela uma razão pela qual eu te amo, mas faltaram estrelas”;
“Eu não te amo pelo que você tem, eu te amo pelo que você me faz sentir quando estou com você”;
“Você é cada pétala que tem uma flor do nosso jardim”;
“Você é o significado da palavra beleza e amor”;
“Você é essa loucura que minha sanidade precisa”;
“Você é a ladra mais linda que roubou meu coração”;
“Eu te amo mais do que minha vida e quero você sempre em meus dias”;
“O vazio dos meus dias é preenchido com seu lindo sorriso, linda”;
“Cada vez que te procuro, encontro uma nova forma de ver a vida”;
“Eu te quero nos meus dias, nos meses e nos anos que me restam de vida.”
Frases de amor para o namorado
“Te amo até os ossos e morro de vontade de te beijar”;
“Você é o que sempre sonhei e finalmente encontrei”;
“Quero uma manhã para inventar uma melodia e me apaixonar. Seus olhos são estrelas coloridas para os meus olhos” – Natalia Lafourcade;
“Sinto sua falta mais do que nunca, você é o homem mais bonito do planeta”;
“Gosto de tudo em você, até mesmo das coisas que não suporto nos outros”;
“Você é o homem da minha vida, não consigo imaginar meu presente nem meu futuro sem você”;
“Eu te encontrei sem nem mesmo procurar por você, mas você é a coincidência mais bonita que tenho na vida”;
“Seus olhos são a coisa mais bonita que vejo antes de dormir”;
“E desde então eu sou porque você é. E desde então você é, eu sou e nós somos. E por amor eu serei, você será, nós seremos” – Pablo Neruda;
“Não existe na terra nenhum homem que me tenha feito mais feliz do que você”;
“Dizer o seu nome é soletrar o meu destino”;
“E de repente, vi passar o homem mais espetacular do mundo e desde aquele momento eu saberia que faria tudo para que ficássemos juntos”;
“Ver uma mensagem sua no celular é o que enche meus dias de alegria”;
“Sei que é muito cafona, mas você é o príncipe encantado dos meus sonhos”;
“Sempre pedi a Deus que colocasse em meu caminho um bom homem para amar, agora posso estar muito grata por ter te encontrado”;
“Você é o amor da minha vida, você é o homem que sempre sonhei para ser feliz”;
“Eu te amo de uma forma incontrolável, porque você é quem roubou um pedacinho do meu coração”;
“Pode ser que você não tenha sido o primeiro homem da minha vida, mas tenho certeza de que você é o único homem com quem quero passar o resto da minha vida”;
“Para o homem mais espetacular que já conheci, quero que saiba que você é o amor da minha vida”;
“Se você pudesse se ver como eu te vejo, entenderia por que estou tão perdidamente apaixonada por você”;
“Quando me perguntam sobre o significado de amar, só consigo pensar no seu nome”;
“Não me importa que existam milhares de homens no mundo, porque o único que me importa me entregou seu coração”;
“Meu amor, escrevo estas palavras para que você nunca se esqueça de que sempre poderá contar comigo. Eu te amo”;
“Juntos somos dois loucos apaixonados, perfeitamente imperfeitos”;
“Quando você passa pela minha cabeça, só consigo pensar no quanto te amo”;
“Eu te amo porque todo o universo conspirou para que nossos caminhos se cruzassem”;
“Amar é saber dizer te amo sem falar”;
“Meu coração bate mais forte desde o dia em que te conheci”;
“Amar você, isso é tudo que preciso para ser feliz”;
“Saber que estamos juntos, saber que você é o homem que me acompanha no meu caminho, saber que você está aí, é tudo que posso pedir para minha vida”.