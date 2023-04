Para secretária de Palmares, educadores e estudantes enfrentaram atos de terrorismo

A- A+

A Secretaria Municipal de Educação de Palmares, Elizângela Neves, disse que as ameaças a escolas do município começaram em pleno domingo de Páscoa, à tarde, causando medo entre educadores, pais e alunos. Ela não acredita que as intimidações sejam apenas trotes inocentes ou boatos. Para ela, quem age desta forma precisa ser punido, porque está tendo atitudes idênticas a de um terrorista. “Estão ameaçando as escolas e as crianças, dizendo que vão fazer maldades. Estão nos aterrorizando, estão fazendo isso com as escolas de um modo geral. Eles não falam porque estão fazendo isso”, desabafou. No dia 5 de abril, quatro crianças foram assassinadas numa creche em Blumenau, Santa Catarina.

Segundo a secretária, antes dessas ameaças, a Prefeitura Municipal de Palmares contou que um jovem teria sido apreendido na região e informado o envolvimento de outras pessoas envolvidas. “Não dá para encarar isso como uma brincadeira, isso não é brincadeira que se faça: colocar terror nas escolas. Não dá para tratar como boato algo que chegou para nós como uma grande ameaça. Isso está ocorrendo em cadeia, temos que ficar vigilantes”, respondeu, ao ser indagada se as ameaças poderiam ser frutos de trotes. Toda sociedade de Palmares se mobilizou, inclusive policiais militares deixaram outras missões para fazer rondas nas escolas.

De acordo com a secretária, desde as mortes em Blumenau, a prefeitura está trabalhando em conjunto de forma preventiva com o Ministério Público e o 10° Batalhão da Polícia Militar, comandado pelo coronel Paulo Albuquerque. “A gente vinha fazendo um trabalho de prevenção e discutindo a cultura de paz nas escolas”, declarou.

Sem dar detalhes e nomes, para não prejudicar a investigação, a Secretaria de Defesa Social (SDS) pontuou que está monitorando a internet e frisou já ter encaminhado suspeitos para delegacias competentes. De acordo com nota enviada à Folha de Pernambuco, todos os gestores regionais da Educação, as Polícias Civil e Militar vão se reunir para discutir estratégias de monitoramento e controle. Escolas do Recife e de Arcoverde também passaram por ameaças. Pelas redes sociais, um vídeo divulgado com voz alterada e assustadora diz haver previsão de ataques em todas as escolas do Brasil no dia 20 de abril, uma alusão ao massacre de Columbine.



