RECIFE Para trazer mudanças para o Centro do Recife, obra interdita faixa do Viaduto Forte das Cinco Pontas Reforma segue até o fim de janeiro, com investimento de aproximadamente R$ 150 mil

A Prefeitura do Recife iniciou, na manhã desta terça-feira (16), a construção de uma alça de retorno no Viaduto Forte das Cinco Pontas, no bairro de São José, área central.



A reforma segue até o fim de janeiro, antes do retorno das aulas, e tem como objetivo desafogar o fluxo de carros no ponto, que liga o Centro à Avenida Dantas Barreto.

Com investimento de aproximadamente R$ 150 mil, a intervenção na descida do viaduto - giro à direita - consiste na demolição do pavimento em concreto e sua recomposição. A obra é necessária para realizar a ligação do novo trecho com o viaduto.

Primeiro, a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb) deve realizar o serviço em uma faixa e, após sua liberação para tráfego, será executada a segunda e última faixa.

Ao ser concluída a nova alça do Viaduto das Cinco Pontas, os condutores que vêm da Zona Sul da cidade pelo Cais José Estelita poderão acessar a Avenida Dantas Barreto diretamente pelo novo empreendimento. Isso deve possibilitar, também, a opção de retorno à região Sul, que ocorre no Cais de Santa Rita.

A iniciativa faz parte do Novo Plano de Circulação Viária do Centro. O principal objetivo é ativar as vias da área central do Recife com a ocupação de pessoas. Para isso, é esperada a mobilidade de diversos meios de transportes na área, com a garantia de mais segurança viária no centro do Recife. Estão sendo realizadas uma série de intervenções, como obras físicas e mudanças de sentido em algumas vias, para diminuir o fluxo de veículos no local

