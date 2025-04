Para um sexo melhor, experimente um 'divórcio do sono'

A- A+

Meu marido é um dorminhoco inquieto. Ele se mexe, puxa o edredom até o queixo e depois o joga segundos depois. Muitas vezes, coberto de suor. Quando perguntei a ele se essa era uma descrição precisa de seus hábitos de sono, ele me disse para não deixar de mencionar que ele consistentemente acorda por volta das 2h e mexe no celular.

Felizmente, eu sempre fui uma dorminhoca pesada. Mas, à medida que entro na meia-idade, estou mais sensível à sua inquietude. Agora, quando me sinto cansada depois de uma noite de sono interrompido, o ressentimento se instala.

De acordo com cientista a comportamental sênior na RAND Corporation e autora de "Compartilhando os Lençóis: Guia de Todos os Casais para um Sono Melhor", Wendy Troxel, dormir bem é complicado quando mais de uma pessoa está envolvida.

— Muitas pessoas apreciam a sensação de segurança que pode vir de compartilhar a cama com um parceiro, mas, em alguns casais, o nível de perturbação começa a sobrepor os benefícios psicológicos — explica.

Uma pesquisa de janeiro de 2023 da organização SleepFoundation descobriu que 53% dos entrevistados que decidiram dormir separadamente disseram que isso melhorou a qualidade do sono. No entando, o "divórcio do sono" não é a única opção.

Procure por um problema subjacente

O professor associado de psicologia clínica em psiquiatria na Penn Medicine Philip Gehrman explica que "dorminhoco inquieto" é um termo amplo e não clínico que as pessoas tendem a usar para alguém que dorme de forma agitada ou se move muito, que, às vezes, realmente têm um distúrbio do sono subjacente.

— Incentive seu parceiro a consultar seu médico de atenção primária. Ele pode recomendar um centro de sono ou especialista para realizar um estudo do sono noturno, que procura condições como a síndrome das pernas inquietas, apneia do sono ou insônia crônica — indica.

A professora associada clínica de neurologia no Albert Einstein College of Medicine, Shelby Harris, acrescenta que as pessoas têm medo de fazer um estudo do sono, porque acham que vão ter que dormir em um laboratório, mas estudos de sono domiciliares não invasivos também são comuns.

Ajuste a cama

Para Harris, a inquietude pode ser um sinal de desconforto, e algumas alterações trazem grandes benefícios.

— Unir dois colchões de solteiro com um conector pode ajudar, já que permite que você e seu parceiro determinem o quão macios ou firmes desejam que sejam seus colchões e isso pode reduzir os movimentos do outro — indica.

Cobertores separados também podem ajudar, de acordo com Troxel, observando que seus clientes às vezes colocam um edredom grande sobre ambos se a estética for uma preocupação.

Algumas camas têm tecnologia que permite aos casais ajustar seus lados para conforto, disse a Dra. Harris, ou você pode investir em protetores de colchão individuais com capacidades de aquecimento ou resfriamento.

Respeite os padrões de sono do seu parceiro

Os padrões de sono são parcialmente inatos, e os casais podem enfrentar problemas ao tentar se sincronizar. Corujas noturnas podem ficar agitadas simplesmente porque ainda não estão realmente cansadas, e isso pode manter uma pessoa madrugadora acordada.

— Há essa ideia de que "bem, temos que ir para a cama ao mesmo tempo, senão há algo errado com nosso relacionamento". Não! Talvez uma pessoa só precise se deitar mais cedo do que a outra e entrar em um sono profundo antes que a coruja noturna entre — explica Gehrman.

A maior parte do sono profundo acontece no primeiro terço da noite, acrescentou ele, então dar ao parceiro que vai para a cama mais cedo 30 a 45 minutos antes de você se infiltrar é uma boa regra geral.

Olhe para dentro

Troxel trabalhou com casais em que um parceiro tem insônia ou algum outro problema, mas atribui erroneamente suas despertares a um companheiro de cama.

Os especialistas disseram que pode ajudar a observar seus próprios hábitos e higiene do sono e considerar se há medidas que você pode tomar para dormir mais profundamente, mesmo que seu parceiro esteja acordado. Por exemplo, álcool ou cafeína estão fragmentando seu sono? O estresse está causando uma espiral mental toda vez que você acorda?

Desistigmatize o 'divórcio do sono'

Alguns parceiros simplesmente são mais felizes e descansados se concordam em dormir em camas separadas, disseram os especialistas, especialmente se uma pessoa não consegue controlar sua inquietude ou ronco. Harris incentiva esses casais a reservarem alguns minutos para a intimidade antes de irem para a cama — talvez lendo um ao lado do outro ou ficando de conchinha por um tempo.

Ambos os parceiros devem ter sua própria cama ou quarto confortável para dormir, disse ela, embora reconheça que nem sempre seja possível.

— Realmente é um comportamento pró-relacionamento discutir abertamente os desafios que surgem naqueles aproximadamente um terço de nossas vidas que passamos dormindo e com nosso parceiro — afirma.

