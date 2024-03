Para unificar dados da população, Pernambuco lança Carteira de Idenficação Nacional

A- A+

O Governo de Pernambuco inaugurou, nesta quinta-feira (21), a Carteira de Identificação Nacional (CIN) no Estado. A ação deve permitir uma unificação dos principais dados sobre o cidadão em apenas um documento. A expectativa da gestão é impactar, em cinco anos, 9 milhões de pessoas.

Além disso, a gestão também inaugurou um Laboratório de Perícia Papiloscópica Forense no Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB), localizado no bairro da Boa Vista, Centro do Recife. O objetivo é impactar diretamente no melhoramento dos inquéritos policiais.

Segundo a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), a nova Carteira de Identificação Nacional deve "facilitar a vida do cidadão".

"A gente quer, finalmente, unificar as informações sobre uma pessoa em um só documento, e este é o primeiro passo. A nova carteira têm QR-Code e sinais gráficos para identificação. Ela também restringe as chances de falsificação para a prática da criminalidade. Isso auxilia o cidadão na sua identificação, mas também caso o seu documento seja clonado", explicou a governadora.

A Carteira de Identificação Nacional é uma iniciativa do Governo Federal, e já foi adotada em alguns estados brasileiros. O objetivo do documento é trazer as principais informações sobre o cidadão para identificação em todo o país, de forma mais segura e rápida.

O documento está disponível em formato físico e online, de forma gratuita. O Governo do Estado ainda não divulgou como o serviço poderá ser expedido em Pernambuco, mas, segundo a gestão, isso deve acontecer em breve.

Novo laboratório de perícia

O novo laboratório de perícia do Instituto Tavares Buril já está em funcionamento. O objetivo, segundo a governadora, é melhorar nas investigações criminais do Estado.

"A gente quer garantir a tecnologia adequada para os profissionais possam fazer seu trabalho de perícia da maneira correta, com equipamento de ponta e R$ 1,1 milhão de investimento. A gente precisa garantir aos profissionais de segurança pública as investigações da melhor maneira possível. Hoje damos o primeiro passo para isso", explicou a governadora.

Já para o diretor do IITB, delegado Paulo Jeann, o novo laboratório vai permitir um aumento na capacidade de perícia. "Vamos melhorar os inquéritos policiais. Uma boa perícia não só vai dizer como ou onde uma pessoa foi vitimada, mas também quem estava presente naquela cena do crime", disse.

Dentre os equipamentos do laboratório, estão estações de vaporização de evidências, scanner de impressão digital 4K, maletas, insumos, entre outros.

"A gente sabe da grande importância que a perícia criminal tem para a resolução de uma investigação. Com uma boa perícia, podemos solucionar os casos com maior eficácia. E, sem dúvidas, com o novo laboratório, temos ainda mais elementos para fazer esse trabalho", completou o secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho.

Veja também

saúde 'Olhos de gato': entenda a condição que muda o formato das pupilas