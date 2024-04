Para unir arte à bicicleta, Festival Ciclo Voador ocupa Vila Vintém, no Recife, neste sábado (4)

A- A+

Neste sábado (4), a partir das 11h, acontece o Festival Ciclo Voador, que oferece um dia inteiro de programação gratuita à população na Quadra da Vila Vintém, no bairro de Casa Forte, Zona Norte do Recife. O objetivo é incentivar a cultura da bicicleta e a ocupação das ruas de forma inclusiva e sustentável.



"A gente acredita que as pessoas têm o direito de ocupar as ruas, bairros e cidades, e isso se realiza através da cultura, mobilização social e participação ativa do território na sugestão, avaliação e implementação de intervenções urbanas para uso coletivo", explicou a coordenadora do Ciclo Voador, Carol Pires.

A programação começa de manhã e se estende até às 19h. A primeira atração ficará por conta do Dj Pré. Após isso, o público poderá participar da oficina de dança - Brega Funk, Fitdance, Hip-Hop, Trap, Tecnobrega, Passinho -, com o Mov Brega Fit, às 11h30. Já no início da tarde, está programada uma roda de conversa sobre os desafios da segurança pública nos espaços urbanos. Para quem quiser fazer manutenção básica na sua bicicleta, o mecânico Robgol estará com uma tenda para atendimento gratuito durante todo o evento.

Ao longo do dia, acontecem ainda oficinas temáticas, como a de Turbante com a Secretaria Municipal da Mulher. "O público poderá contemplar uma exposição de bikes antigas, aprender a pedalar com a Escola Bike Anjo e fazer uma vivência com o Pedal Duplo Acessível, que contará com o recurso de audiodescrição da Com Acessibilidade", afirmou a organização.

O que é o Festival Ciclo Voador

O Festival Ciclo Voador é uma iniciativa do Instituto Aromeiazero, realizada via Lei de Incentivo do Ministério da Cultura. O patrocínio fica por conta do Grupo Société Générale, da Shimano e das pessoas físicas Paula Vieira de Oliveira, Leandro Jose Cappa De Oliveira, Roberto Quiroga Mosquera, Diego Carneiro Barreto, Giovana Martinez Valerian, Camila Castanho Girardi, Luanna Peixoto Luna, Luciana Da Fonseca Vaz Crispim, Clarisse Cunha Linke, Diego Hussid Chaves Brandao.

O projeto conta ainda com a parceria da Associação de Moradores da Vila Vintém, Ameciclo, Bike Anjo Pernambuco, Bike Livre, Bike Sem Barreiras, Enxame, La Ursa Tours, Meninos do Asfalto, Pedal Duplo Acessível, Paixão Por Antigas, Recife BiciPolo e Tubas.

Confira a programação abaixo:

Apresentação

Bruna Pinheiro

11h às 11h30

Discotecagem

DJ Pré

11h30 às 12h30

Aulão de Dança

Brega Funk, Fitdance, Hip-Hop, Trap, Tecnobrega, Passinho com Mov Brega Fit

12h30 às 13h

Discotecagem

DJ Pré

13h às 13h35

MC

MC Ataliba



14h às 15h

Roda de conversa

Ciclovivências no Recife: desafios da segurança pública nos espaços urbanos

15h às 16h

Cultura Popular

Maracatu Baque Mulher

16h15 às 17h10

Show

Amun Ha

17h20 às 18h20

Show

Joia Rara e Laís Sena

