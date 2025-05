A- A+

Parabólica digital gratuita: mais de 2,9 mil famílias no Recife ainda podem solicitar; saiba como Serviço é realizado por meio da Siga Antenado e beneficia cadastrados no CadÚnico

Mais de 2,9 mil famílias no Recife ainda podem solicitar a troca de suas parabólicas tradicionais pelo kit gratuito com a nova parabólica digital. O prazo para agendamento da instalação termina em 30 de junho.

Interessados em receber o kit devem entrar em contato pelo número de telefone 0800 729 2404 ou acessar o site da Siga Antenado, entidade não governamental ligada à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Têm direito a receber a parabólica digital gratuita inscritos em algum programa social do governo federal e que tenham parabólica tradicional em funcionamento. Toda a instalação é realizada sem custo para as famílias elegíveis.

De acordo com o governo federal, a substituição é necessária por conta da implementação da tecnologia 5G. É preciso limpar a faixa 3,5 GHz para evitar interferências, o que leva à mudança da transmissão via satélite de canais abertos de televisão da banda C para a banda Ku.

Quem assiste à TV aberta usando antena parabólica convencional precisa instalar os novos equipamentos para continuar usufruindo da programação gratuita.

Muitas emissoras inclusive já deixaram de transmitir seus canais pelas parabólicas tradicionais e outras seguem o processo em breve.

Com a nova parabólica digital, as famílias poderão assistir a mais de 140 canais com som e imagem de alta qualidade, sem interferências.

