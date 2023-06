Parabólica tradicional vai deixar de funcionar: saiba o que fazer para não ficar sem sinal de TV

A- A+

A ativação do sinal 5G em diversas cidades do Brasil pode causar interferência na parabólica tradicional. Problemas como chuviscos, imagens travadas e até mesmo a interrupção permanente da transmissão podem incomodar o telespectador ao assistir à televisão.

Segundo a Siga Antenado, entidade criada pela Anatel para realizar a transição para a parabólica digital, a tecnologia 5G opera nas mesma frequência banda "C", ocupada pelo sinal de TV aberta da parabólica tradicional.

Em breve, o sinal transmitido para as parabólicas tradicionais será interrompido. Por isso, é preciso substituir o equipamento para a nova parabólica digital, com melhor qualidade de imagem e de som. O sinal seguirá sendo totalmente gratuito.

O cidadão que deseja saber se tem direito a receber o kit com antena, decodificador, cabos de conexão e HDMI e controle remoto deve entrar no site do Siga Antenado ou ligar para 0800 729 2404.

A entidade está preparada para apoiar a população que utiliza parabólicas tradicionais na identificação e solução das possíveis interferências.

Quem perceber algum indício de interferência no sinal aberto de TV da parabólica tradicional que tenha surgido após a ativação do sinal do 5G, deve entrar em contato com a entidade.

Famílias que usam outros sistemas de transmissão para assistir televisão, como antena digital espinha de peixe (instalada no alto da casa), antena digital interna e TV por assinatura, não sofrerão qualquer tipo de alteração.

Novos canais

Até o momento, mais de 80 canais estão operando na nova frequência (Banda Ku), mas a expectativa é que, nos próximos meses, o número aumente, garantindo mais informação e entretenimento para os usuários.

Entre as novidades, dezenas de emissoras de TV e estações de rádio deixam a programação diversificada, com informação, entretenimento, desenhos, filmes, séries e programas religiosos. Além disso, várias regiões ganharam programação local, que deve ficar ainda mais robusta com o passar dos meses



Veja também

Rio de Janeiro Polícia vai ouvir possíveis vítimas de Bruno Rodrigues, um dos suspeitos da morte de Jeff Machado