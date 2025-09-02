A- A+

DIVERSIDADE Parada Boa Vista da Diversidade: terceira edição será realizada no próximo sábado A concentração será às 18h, na Rua da União, no bairro da Boa Vista, conhecido por acolher o público LGBTQIAPN+ por anos

No próximo sábado (6) ocorrerá a terceira edição da Parada Boa Vista da Diversidade. A concentração será às 18h, na Rua da União, no bairro da Boa Vista, conhecido por acolher o público LGBTQIAPN+ por anos.

De acordo com o idealizador da parada, o empresário Jango Barros, a iniciativa reforça o compromisso com a causa. Ele contou que o evento terá performances de drags, transformistas e shows de bandas e artistas que fazem parte e apoiam o meio LGBTQIAPN+.



Entre os homenageados deste ano estão nomes conhecidos da noite LGBT como: Raquel Simpson, Christiane Falcão e o cantor João Vitor.

No time das Drags; Transformistas e Performáticos o palco contará com apresentações de Raquel Simpson, Rhayanna Fox, Jenynffer Strong, Rayssa Botelho, André D’Levansk, Black Negona, Pietra Black, Izis Nunes, Britney Hill, Lara Acioly, entre outras.

Já nas apresentações de cantores e bandas estarão João Victor e Levi, Disco Night, Allan Ka, Andreia Luiza, Zé Pressão, Rony Versales e Banda Atrevida prometem levantar o público com muito astral, alegria e purpurina.



Orgulho

“Ser homenageada nesta parada da diversidade, para mim, é uma honra. Eu já sou idosa e envelhecer no palco é muito gratificante, pois sou de uma época que éramos rotuladas de travestis, depois passamos para ser transformistas e nos termos de hoje, mulheres trans. Agradeço muito a Deus por ter um produtor cultural como o Jango, que nos acolhe e produz eventos com o objetivo na valorização dos artistas do meio LGBTQIAPN+. ” Ressalta, Raquel Simpson, uma das homenageadas.



Para o idealizador, é essencial ter a união para preservar os espaços LGBTQIAPN+, que são fundamentais na luta contra a LGBTfobia.

“Quero chamar a atenção da população para uma consciência mais tolerante sobre o direito de expressão de um segmento da sociedade há muito privado de exercê-lo de maneira mais visível e sem preconceitos de qualquer natureza. O segmento de que falo é o LGBTQIAPN+", comenta o idealizador da parada, Jango Barros.



A terceira edição do evento tem apoio da Termas Boa Vista, Recife SPA, Conchitas Bar e Termas Sossego e promete ser uma jornada memorável, onde celebração, luta e resiliência se combinam para dar voz e visibilidade à comunidade LGBTQIAPN+.



Programação

18h | Abertura com os cantores João Victor e Levi

19h | Momento Disco Night

20h | Apresentações de artistas (primeira parte) – Apresentação de Magally Mel

21h | Rony Versales e Banda

21h30 | Alan Ka

22h | Apresentações de artistas (segunda parte) – Apresentação de Britney Hill

23h | Andrea Luiza

23h30 | Banda Zé Pressão

00h | Apresentações de artistas (terceira e última parte) – Apresentação de Black Negona

01h | Banda Atrevida

02h | Encerramento



Segurança

A parada terá apoio da Policia Militar de Pernambuco, Bombeiro Civil, agentes de trânsito e segurança particular para todos curtirem o evento com tranquilidade.



Serviço

Terceira Parada Boa Vista da Diversidade

Data – 6 de setembro (Sábado)

Horário – A partir das 18h

Local – Rua da União, Boa Vista – Recife

Entrada gratuita



Com informações da assessoria.*

