TRÂNSITO Parada da Diversidade altera trânsito em Boa Viagem, no domingo (17); confira esquema especial De acordo com a CTTU, os bloqueios serão desfeitos conforme a passagem do desfile

Para viabilizar a realização da 22ª Parada da Diversidade, no próximo domingo (17), na avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou um esquema especial para a circulação de veículos.

O trecho compreendido entre a avenida Armindo Moura e a rua Padre Bernardino Pessoa será interditado das 8h às 20h.

Outras 20 ruas que interligam a rua dos Navegantes à avenida Boa Viagem também terão interdições durante o período.

De acordo com a CTTU, os bloqueios serão desfeitos conforme a passagem do desfile e, no final, ficarão restritos apenas no trecho entre as ruas Barão de Souza Leão (pracinha de Boa Viagem) e padre Bernardino Pessoa.

No total, um efetivo de cerca de 124 agentes e orientadores de trânsito participa das ações, garantindo a segurança viária e a orientação de pedestres e motoristas.

Esquema especial

Os condutores que saem de Piedade, Candeias ou de praias do Litoral Sul podem seguir pela avenida Boa Viagem, entrar à esquerda na avenida Armindo Moura e depois à direita na rua Cosmorama.

Depois, a opção é seguir pela avenida Marechal Juarez Távora, rua Rio Azul, avenida Desembargador José Neves e avenida Dom João VI, no acesso à Via Mangue, ou, à direita, seguindo pela rua Félix de Brito e Melo até a avenida Conselheiro Aguiar.

Outra alternativa é desviar pela avenida Armindo Moura em direção à Estrada da Batalha e seguir no sentido Afogados.

Estacionamento proibido

A CTTU informa aos moradores do bairro de Boa Viagem e aos frequentadores da orla que, devido à passagem dos trios-elétricos e ao grande movimento esperado, não será permitido o estacionamento ao longo do trecho interditado da avenida Boa Viagem, entre a avenida Armindo Moura e a rua Dona Benvinda de Farias.

A medida preventiva visa dar livre circulação ao público que vai comparecer à parada, garantindo a segurança dos pedestres e evitando possíveis danos materiais aos veículos.



