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TRÁFEGO Parada da Diversidade altera trânsito em Dois Unidos neste domingo (20); saiba mais CTTU organiza operação especial com agentes e orientadores nas vias próximas ao evento

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou um esquema especial de trânsito para este domingo (20), durante a realização da 18ª Parada da Diversidade do Recife, para viabilizar o evento no entorno do antigo Terminal de Ônibus de Dois Unidos, na Zona Norte da capital pernambucana.

A medida prevê bloqueios e desvios a partir das 9h para organizar a circulação de veículos e garantir a segurança viária durante o evento, que começa às 14h.

Os bloqueios serão realizados em dois pontos da Avenida Hildebrando de Vasconcelos, nos acessos pela Rua Arquelau da Silveira Lira e pela Rua Monsenhor Arruda Câmara.

A operação contará com agentes e orientadores de trânsito durante toda a programação, com atuação nos pontos de interdição e nas vias utilizadas para os desvios.

A equipe também estará nos pontos de bloqueio para auxiliar os condutores durante os desvios e garantir a segurança viária.

Para os condutores que seguem no sentido cidade/subúrbio, o desvio deverá ser feito pela Rua Arquelau da Silveira Lira, com acesso à Estrada de Passarinho.

No sentido contrário, subúrbio/cidade, os motoristas também deverão utilizar a Estrada de Passarinho, a partir do Terminal de Ônibus de Passarinho.

De acordo com a CTTU, o efetivo será responsável pelo monitoramento da circulação, organização do tráfego e orientação de pedestres e motoristas.

A equipe também deverá auxiliar os condutores durante os desvios, com o objetivo de reduzir impactos na mobilidade e garantir a segurança no entorno da parada.

A autarquia recomenda que o público chegue com antecedência para evitar possíveis retenções nas vias da região. A orientação é deixar o carro em casa e optar pelo transporte coletivo, táxi ou veículos de aplicativo.

Em caso de dúvidas ou obtenção de outras informações sobre a operação, a CTTU pode ser acionada pelo seguinte telefone: 0800-081-1078.

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