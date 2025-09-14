A- A+

pluralidade Parada da Diversidade de Pernambuco estreia com novo formato neste domingo (14) De acordo com a organização do evento, o novo formato do evento foi pensado para oferecer mais segurança e acessibilidade para a participação do público

Neste domingo (14) a 24ª edição da tradicional Parada da Diversidade de Pernambuco estreou um novo formato, deixando de lado, pela primeira vez, o tradicional desfile de trios elétricos pela Avenida Boa Viagem.

A parada foi concentrada no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, que se tornou, por um dia, a Arena da Diversidade.

De acordo com a organizadora do evento, Chopely Santos, o novo formato do evento foi pensado para oferecer mais segurança e acessibilidade para a participação do público, reunindo em um só local, uma programação cultural marcada pela representatividade e pela pluralidade de vozes e estilos.

Novo formato

“Não termos o desfile de trios não é uma coisa fixa, mas um protótipo. A ideia é que com a Arena da Diversidade a gente tenha um controle maior da violência, que estava acontecendo desmedidamente durante a parada nos últimos anos. Mas o fato de não ter os trios não tira o brilho e a luta da gente”, explicou Chopely.

“Eu queria agradecer a todas as pessoas que se disponibilizaram a vir no domingo para comemorar a diversidade. Nossa parada, é diferente das outras do Brasil justamente porque a gente quer a comunidade hétero com a gente, queremos as famílias com a gente, queremos fazer uma arena multicultural, multipessoal, e não uma parada só para LGBTQIAPN+”, completou a organizadora.

Programação multicultural

A programação, que continua sendo gratuita, contou com performances drag e apresentações culturais artísticas. Entre os destaques da festa estavam nomes como o da dupla Mari e Rayane, Banda Sentimentos e Dany Myler, que participa da parada desde 2020.

“Eu me sinto muito feliz de estar aqui mais um ano. São cinco anos consecutivos fazendo parte desta movimentação enorme, de um evento tão necessário, de reafirmação de quem nós somos, falando de respeito, inclusão e, por isso, fico muito feliz em estar a serviço, como uma aliada, usando a minha visibilidade, a minha voz, a minha credibilidade como artista para falar de coisas tão importantes, que é de respeitarmos o próximo, para que ele viva em nome da forma em que ele acha, acredita e nasceu para ser”, afirmou Myler.

Arena da Diversidade foi montada no Parque Dona Lindu | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Mais seguro

O novo formato foi elogiado pela manicure Adrielle Priscila Lima, de 36 anos, que foi ao evento acompanhada das amigas:

“A gente gostou muito porque encontramos um bom lugar para ficar, não está bagunçado, estamos vendo muita polícia, então a organização arrasou. Mais uma edição concluída com sucesso”.

A atual Rainha da Diversidade do Recife, Daniele Fox, também marcou presença na parada e reforçou que, mesmo com um novo formato, “o momento segue sendo de ato político e resistência”.

“Apesar desse novo formato, a parada está mostrando resistência e pensando mais na nossa segurança, na nossa integridade física, e por isso são necessárias essas readaptações. Esse dia de hoje é de muita militância em busca dos nossos direitos sociopolíticos”, declarou Fox.

