Sex, 12 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta12/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MUDANÇAS

Parada da Diversidade no Recife: CTTU monta esquema especial de trânsito em Boa Viagem neste domingo

Durante a interdição, os condutores que seguem de Piedade, Candeias ou do Litoral Sul em direção ao Recife terão rotas alternativas

Reportar Erro
Interdições terão início às 7h30, com previsão de encerramento às 18hInterdições terão início às 7h30, com previsão de encerramento às 18h - Foto: Leo Motta/Arquivo Folha de Pernambuco

Leia também

• Paradas da Diversidade contarão com a presença da Secretaria de Saúde do Recife

• Sem desfile, Parada da Diversidade de Pernambuco terá edição em novo formato neste domingo (14)

Neste domingo (11) ocorre a 24ª Parada da Diversidade, no Parque Dona Lindu, no bairro de Boa Viagem. Para o evento, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou um esquema especial de mobilidade. As interdições terão início às 7h30, com previsão de encerramento às 18h. 

O esquema deve abranger o trecho da Avenida Boa Viagem entre a Rua Engenheiro Zael Diógenes e a Avenida Armindo Moura. Os bloqueios serão desfeitos progressivamente, de acordo com a dispersão do público. Ao todo, 135 agentes e orientadores estarão nas vias para ordenar o trânsito.

Mudanças
Durante a interdição, os condutores que seguem de Piedade, Candeias ou do Litoral Sul em direção ao Recife terão rotas alternativas. 

Uma das opções é acessar a Avenida Armindo Moura, seguir pela Rua Arthur Bruno Schwambach e depois pela Avenida Marechal Juarez Távora. De lá, é possível continuar pela Rua Rio Azul, Avenida Desembargador José Neves e Avenida Dom João VI, chegando à Via Mangue. 

Outra alternativa é seguir pela Rua Félix de Brito e Melo em direção à Avenida Conselheiro Aguiar. Também existe a possibilidade de acessar a Estrada da Batalha no sentido Afogados.

Orientações
Não será permitido o estacionamento no perímetro do Parque Dona Lindu. A medida tem o objetivo de promover a circulação segura dos pedestres e evitar possíveis danos aos veículos estacionados na área. 

A autarquia orienta que os condutores planejem os deslocamentos com antecedência e que o público dê preferência ao transporte coletivo, táxis ou veículos por aplicativo. 

Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com a CTTU pelo teleatendimento gratuito, disponível 24 horas por dia, no número 0800.081.1078.


Com informações da assessoria.*

Reportar Erro

Veja também

Newsletter