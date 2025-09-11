A- A+

MUDANÇAS Parada da Diversidade no Recife: CTTU monta esquema especial de trânsito em Boa Viagem neste domingo Durante a interdição, os condutores que seguem de Piedade, Candeias ou do Litoral Sul em direção ao Recife terão rotas alternativas

Leia também

• Paradas da Diversidade contarão com a presença da Secretaria de Saúde do Recife

• Sem desfile, Parada da Diversidade de Pernambuco terá edição em novo formato neste domingo (14)

Neste domingo (11) ocorre a 24ª Parada da Diversidade, no Parque Dona Lindu, no bairro de Boa Viagem. Para o evento, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou um esquema especial de mobilidade. As interdições terão início às 7h30, com previsão de encerramento às 18h.

O esquema deve abranger o trecho da Avenida Boa Viagem entre a Rua Engenheiro Zael Diógenes e a Avenida Armindo Moura. Os bloqueios serão desfeitos progressivamente, de acordo com a dispersão do público. Ao todo, 135 agentes e orientadores estarão nas vias para ordenar o trânsito.

Mudanças

Durante a interdição, os condutores que seguem de Piedade, Candeias ou do Litoral Sul em direção ao Recife terão rotas alternativas.

Uma das opções é acessar a Avenida Armindo Moura, seguir pela Rua Arthur Bruno Schwambach e depois pela Avenida Marechal Juarez Távora. De lá, é possível continuar pela Rua Rio Azul, Avenida Desembargador José Neves e Avenida Dom João VI, chegando à Via Mangue.

Outra alternativa é seguir pela Rua Félix de Brito e Melo em direção à Avenida Conselheiro Aguiar. Também existe a possibilidade de acessar a Estrada da Batalha no sentido Afogados.

Orientações

Não será permitido o estacionamento no perímetro do Parque Dona Lindu. A medida tem o objetivo de promover a circulação segura dos pedestres e evitar possíveis danos aos veículos estacionados na área.

A autarquia orienta que os condutores planejem os deslocamentos com antecedência e que o público dê preferência ao transporte coletivo, táxis ou veículos por aplicativo.

Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com a CTTU pelo teleatendimento gratuito, disponível 24 horas por dia, no número 0800.081.1078.





Com informações da assessoria.*

Veja também