Sem desfile, Parada da Diversidade de Pernambuco terá edição em novo formato neste domingo (14)
O evento passa a acontecer de forma concentrada na Arena da Diversidade, no Parque Dona Lindu, deixando de lado o tradicional desfile de trios elétricos
A Parada da Diversidade de Pernambuco vive a sua 24ª edição neste domingo (14), das 8h às 17h, em novo formato. O evento passa a acontecer de forma concentrada na Arena da Diversidade, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, deixando de lado o tradicional desfile de trios elétricos.
O novo formato, segundo a organização, garante ao evento mais segurança, acessibilidade e participação do público. A ideia é reunir em um só local programação artística, cultural e política, marcada pela representatividade. O evento é gratuito.
"A proposta é fortalecer ainda mais o sentido político e cultural da Parada, valorizando os artistas locais e recebendo uma dupla nacional, evitando dispersão e oferecendo uma estrutura melhor para o público", afirma Chopely Santos, organizadora do evento.
24ª edição da Parada da Diversidade de Pernambuco
Entre os destaques da programação estão a dupla Mari & Rayane, fenômeno nacional; a estrela do brega Dany Myller; a sambista Gabi do Carmo; além de Big Black, MC Calixto, Banda Império, Bloco Obirin e o tradicional Afoxé Oxum Pandá.
A manhã contará com performances drag e apresentações culturais e artísticas, com nomes como DJ Cabeça, DJ Chell, Lilian Fonthinelly, Nega Jurema, Allura Nox, Fabiana Oliveira, Charlotte Delfina, Saiury Heiwa, Courtney, Diana Firce, BreG’Queens, As Frenéticas, Coco Fulô da Mata e Anderson Big Black.
Confira os horários da programação da Parada da Diversidade 2025:
Das 8h às 12h:
- DJ Cabeça
- DJ Chell
- Lilian Fonthinelly
- Nega Jurema
- Marcelly Tretine
- Allura Nox
- Fabiana Oliveira
- Charlotte Delfina
- Saiury Heiwa
- Courtney
- Diana Firce
- BreG’Queens
- As Frenéticas
- Coco Fulô da Mata
- Anderson Big Black
Das 12h às 17h:
- Banda Império
- Gabi do Carmo
- Bloco Obirin
- Dany Myller
- Mari e Rayanne
- Afoxé Oxum Pandá
Com informações da assessoria.