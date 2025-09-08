A- A+

DIVERSIDADE Sem desfile, Parada da Diversidade de Pernambuco terá edição em novo formato neste domingo (14) O evento passa a acontecer de forma concentrada na Arena da Diversidade, no Parque Dona Lindu, deixando de lado o tradicional desfile de trios elétricos

A Parada da Diversidade de Pernambuco vive a sua 24ª edição neste domingo (14), das 8h às 17h, em novo formato. O evento passa a acontecer de forma concentrada na Arena da Diversidade, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, deixando de lado o tradicional desfile de trios elétricos.

O novo formato, segundo a organização, garante ao evento mais segurança, acessibilidade e participação do público. A ideia é reunir em um só local programação artística, cultural e política, marcada pela representatividade. O evento é gratuito.

"A proposta é fortalecer ainda mais o sentido político e cultural da Parada, valorizando os artistas locais e recebendo uma dupla nacional, evitando dispersão e oferecendo uma estrutura melhor para o público", afirma Chopely Santos, organizadora do evento.

Entre os destaques da programação estão a dupla Mari & Rayane, fenômeno nacional; a estrela do brega Dany Myller; a sambista Gabi do Carmo; além de Big Black, MC Calixto, Banda Império, Bloco Obirin e o tradicional Afoxé Oxum Pandá.

A manhã contará com performances drag e apresentações culturais e artísticas, com nomes como DJ Cabeça, DJ Chell, Lilian Fonthinelly, Nega Jurema, Allura Nox, Fabiana Oliveira, Charlotte Delfina, Saiury Heiwa, Courtney, Diana Firce, BreG’Queens, As Frenéticas, Coco Fulô da Mata e Anderson Big Black.

Confira os horários da programação da Parada da Diversidade 2025:

Das 8h às 12h:

- DJ Cabeça

- DJ Chell

- Lilian Fonthinelly

- Nega Jurema

- Marcelly Tretine

- Allura Nox

- Fabiana Oliveira

- Charlotte Delfina

- Saiury Heiwa

- Courtney

- Diana Firce

- BreG’Queens

- As Frenéticas

- Coco Fulô da Mata

- Anderson Big Black

Das 12h às 17h:

- Banda Império

- Gabi do Carmo

- Bloco Obirin

- Dany Myller

- Mari e Rayanne

- Afoxé Oxum Pandá

Com informações da assessoria.

