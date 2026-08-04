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ORGULHO

Com volta do desfile de trios, Parada da Diversidade de Pernambuco anuncia data; saiba quando será

Programação começará logo cedo, a partir das 8h, no Parque Dona Lindu, com uma série de atividades ao longo da manhã

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Com volta do desfile de trios, Parada da Diversidade de Pernambuco acontecerá em 13 de setembroCom volta do desfile de trios, Parada da Diversidade de Pernambuco acontecerá em 13 de setembro - Foto: Divulgação/Agência Taka

Com o retorno do desfile de trios elétricos pela Avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, a Parada da Diversidade de Pernambuco já tem data confirmada para 2026, com a sua 25ª edição marcada para o dia 13 de setembro.

Para marcar os 25 anos da Parada da Diversidade de Pernambuco, a edição de 2026 traz como tema “De pé, com o orgulho – Nossos corpos existem, nosso voto decide”. A proposta coloca em evidência a importância da participação política e do voto consciente, especialmente em um momento de construção de novas perspectivas para o futuro da sociedade.

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25ª Parada da Diversidade 
Reunindo milhares de pessoas em uma grande mobilização pela garantia de direitos, respeito, cidadania e representatividade da população LGBTQIAPN+, a programação deve começar logo cedo, a partir das 8h, no Parque Dona Lindu, com uma série de atividades ao longo da manhã.

Ao meio-dia, a celebração ganha a orla de Boa Viagem e segue pela avenida com os trios elétricos, reunindo público, artistas e representantes da comunidade em um grande ato de visibilidade e orgulho.

A programação do Parque Dona Lindu contará com apresentações de artistas locais, drag queens, bandas, DJs e outras manifestações culturais, criando uma manhã de atividades antes do início do desfile. Os detalhes da programação, incluindo as atrações que participarão desta edição, serão divulgados em breve.

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