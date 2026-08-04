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ORGULHO Com volta do desfile de trios, Parada da Diversidade de Pernambuco anuncia data; saiba quando será Programação começará logo cedo, a partir das 8h, no Parque Dona Lindu, com uma série de atividades ao longo da manhã

Com o retorno do desfile de trios elétricos pela Avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, a Parada da Diversidade de Pernambuco já tem data confirmada para 2026, com a sua 25ª edição marcada para o dia 13 de setembro.

Para marcar os 25 anos da Parada da Diversidade de Pernambuco, a edição de 2026 traz como tema “De pé, com o orgulho – Nossos corpos existem, nosso voto decide”. A proposta coloca em evidência a importância da participação política e do voto consciente, especialmente em um momento de construção de novas perspectivas para o futuro da sociedade.

25ª Parada da Diversidade

Reunindo milhares de pessoas em uma grande mobilização pela garantia de direitos, respeito, cidadania e representatividade da população LGBTQIAPN+, a programação deve começar logo cedo, a partir das 8h, no Parque Dona Lindu, com uma série de atividades ao longo da manhã.

Ao meio-dia, a celebração ganha a orla de Boa Viagem e segue pela avenida com os trios elétricos, reunindo público, artistas e representantes da comunidade em um grande ato de visibilidade e orgulho.

A programação do Parque Dona Lindu contará com apresentações de artistas locais, drag queens, bandas, DJs e outras manifestações culturais, criando uma manhã de atividades antes do início do desfile. Os detalhes da programação, incluindo as atrações que participarão desta edição, serão divulgados em breve.

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