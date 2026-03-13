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MOBILIDADE Parada de ônibus na Rua Princesa Isabel volta a funcionar após oito meses de obras Ponto no Centro do Recife será reativado neste sábado (14) após conclusão da restauração da fachada da sede da Polícia Civil

A parada de ônibus nº 180227, localizada na Rua Princesa Isabel, no bairro da Boa Vista, área central do Recife, será reativada a partir deste sábado (14).

A informação foi divulgada pelo Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) após a conclusão do serviço de restauração da fachada do prédio-sede da Polícia Civil de Pernambuco, situado na interseção com a Rua da Aurora.

O ponto estava desativado desde 29 de julho de 2025, há cerca de oito meses, em razão das obras realizadas no imóvel.

Com a retomada das operações, a parada voltará a ser atendida por diversas linhas de ônibus que circulam pela região central da capital.

Entre as linhas que passarão a atender novamente o ponto estão: 116 – TI Recife (Príncipe); 117 – TI Recife (PCR / Cabugá); 513 – Córrego da Areia; 514 – Nova Descoberta (Córrego do Joaquim); 522 – Dois Irmãos (Rui Barbosa e Príncipe); 612 – Morro da Conceição (Cruz Cabugá); 621 – Alto Treze de Maio (Príncipe); 622 – Vasco da Gama (Cruz Cabugá); 623 – Vasco da Gama (João de Barros); 642 – Guabiraba (Córrego do Jenipapo); 1911 – Ouro Preto (Cohab); 1926 – Ouro Preto (Jatobá II); 1946 – TI Igarassu (BR-101); 1971 – Amparo; 1973 – Casa Caiada (Conde da Boa Vista); 1974 – Jardim Atlântico; 1983 – TI Rio Doce (Princesa Isabel); 1992 – Pau Amarelo; 1993 – Conjunto Praia do Janga; e 1994 – Conjunto Beira Mar.

Com a reativação da parada na Rua Princesa Isabel, o consórcio informou ainda que o ponto provisório instalado em frente ao prédio da Faculdade de Direito do Recife, pouco antes da parada original, será desativado e terá o equipamento removido.

Atendendo a solicitações de estudantes da Faculdade de Direito do Recife, as linhas 116 – TI Recife (Príncipe) e 117 – TI Recife (PCR / Cabugá) também passarão a atender a Parada Seletiva nº 180518, localizada em frente à instituição de ensino, além da parada nº 180227.

O CTM esclareceu ainda que a linha 1987 – TI Rio Doce (Príncipe/Conde da Boa Vista), que possui dois itinerários diferentes, continuará atendendo a Parada Seletiva nº 180518 em ambas as rotas. No primeiro trajeto, os ônibus fazem giro à esquerda na Rua da Aurora e retornam pela Avenida Visconde de Suassuna. No segundo itinerário, os veículos seguem após a Ponte Princesa Isabel, realizam giro à direita na Rua do Sol e retornam pela Avenida Conde da Boa Vista. Em ambos os percursos, o atendimento ao ponto em frente à Faculdade de Direito do Recife será mantido.

Com informações da assessoria de imprensa



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