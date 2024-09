A- A+

Parada da Diversidade Parada da Diversidade de Pernambuco 2024: veja atrações do evento deste domingo (15), em Boa Viagem A 23ª edição do evento tem concentração a partir das 8h e saída dos trios às 13h

A 23ª edição da Parada da Diversidade de Pernambuco será realizada neste domingo (15), na Avenida Boa Viagem, Zona Sul do Recife. O evento é organizado pelo Fórum LGBT do Estado.

O objetivo dos organizadores é transformar a principal o local num espaço vibrante de celebração, conscientização e engajamento.

O tema da edição deste ano é: "Vidas LGBT+ Importam! Fundamentalismo, machismo e racismo: Dói, Machuca e Mata!".

A parada busca diálogos essenciais sobre a importância da igualdade e do respeito à diversidade e promete marcar mais um capítulo na história da luta pela igualdade em Pernambuco.

A concentração inicia às 8h no Parque Dona Lindu, com discursos, performances de drags e shows. Já o desfile dos trios elétricos começa a partir das 13h.

A Parada da Diversidade é um evento emblemático para a causa no Estado por reunir diversas pessoas contra a LGBTfobia.

Chopely Santos, Coordenadora do Fórum LGBT de Pernambuco, destaca a necessidade de resistência.

"É essencial nos unirmos para preservar os espaços LGBTQIAPN+ que são fundamentais na luta contra a LGBTfobia. Precisamos unir forças, com determinação e sabedoria para superar o crescente conservadorismo".

Thiago Rocha, também da coordenação colegiada do Fórum LGBT de Pernambuco, ressalta a importância da união na comunidade LGBTQIAPN+.

"Nossa militância alcançou algumas conquistas, que incomodam aqueles que buscam a manutenção dos preconceitos e das discriminações a partir de seu fundamentalismo. Lamentavelmente, ainda há quem acredite que nós LGBTs, somos doentes e precisamos ser curados", iniciou. Do mesmo modo, ainda existem pessoas que nutrem raiva e ódio contra nós, apenas porque ousamos existir. Esse tipo de pensamento tem ameaçado não somente as vidas da comunidade LGBT, mas a própria Democracia", concluiu.

Rivânia Rodrigues, também da organização da Parada da Diversidade, acrescenta um ponto importante para o combate às diversas formas de preconceito.

"O tema da Parada da Diversidade nos chama a exercer nossa cidadania de forma plena e consciente, destacando não apenas a luta pelos direitos LGBTQIA+, mas também a necessidade de enfrentar e combater o racismo e o machismo que permeiam nossa sociedade".

A 23ª edição da Parada da Diversidade de Pernambuco promete ser uma jornada memorável, onde celebração, luta e resiliência se combinam para dar voz e visibilidade à comunidade LGBTQIAPN+.

Confira programação e atrações da Parada da Diversidade de Pernambuco:

8H – Abertura com DJ

9H - Performances drags

10H – Show da banda Rabo da Gata

10H30 – Show da Banda Sensação

11H – Show de Ohana Brasil, Anderson Ferrer e Gal Menezes

11h10 – Show de Luca de Melo

11h20 – Show da Banda Divas

11h40 – Falas institucionais e homenagens

12h – Show da cantora Tayara Andreza

13h – Saída dos trios



Ordem e atrações dos Trios:

1 - TRIO SINTEPE – Dj Molekada

2 - TRIO Governo de Pernambuco – Banda Pinguim

3 – TRIO DO BREGA – Banda Atrevida, Cheila do Pará, Nega do Babado, Rony Versales e Ki Loucura.

4 - TRIO COLETIVO DE LESBICAS – Jaína Elner, Lucas Melo e Nickan Andrade

5 - TRIO TRANS – Gal Menezes, Ohanna Brasil e Anderson Ferrer

6 - TRIO DA BOATE METROPOLE – Silvetty Montila e os Djs Ale, Victor Hugo, Polly Pocketty e Ary Z

7 - TRIO AMOR SEJA COMO UMA FLOR – Dany Myler, Emilio Veja e Rodolfo

8 - TRIO SER COLETIVO - Banda Império, Meck Gibizinho, Luca Hanter e Mary Rosa

9 - TRIO GAYMADO – Marquinhos Balada

Veja também

SUS Lula diz que universalização do SUS "tem um preço": mais recursos e queda na qualidade