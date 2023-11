Parada LGBTI+ em Copacabana terá policiamento reforçado no domingo

A- A+

A Parada do Orgulho LGBTI+ marcada para o próximo domingo (19) na orla de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, contará com o policiamento reforçado. O detalhamento do esquema de segurança foi divulgado nesta sexta-feira (17) pelo governo do estado. Cerca de 850 policiais militares (PMs) atuarão na orla do bairro e nas principais vias de acesso.

Dez torres de observação serão montadas na Avenida Atlântica com o intuito de propiciar aos agentes uma melhor visão da multidão, mais facilidade para direcionar as equipes em solo e também permitir que sejam mais facilmente localizados pelos participantes.

Além do efetivo do 19º BPM (Batalhão de Polícia Militar de Copacabana), atuarão no policiamento equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC), do Regimento de Cavalaria Enyr Cony dos Santos (RCECS) e do Batalhão Especial de Rondas e Controle de Multidões (RECOM).

Drones e câmeras

O Grupamento Aeromóvel (GAM) acompanhará os trios elétricos por meio de helicópteros e drones, produzindo imagens de toda movimentação na área da parada. Na orla, haverá PMs com câmeras corporais, todas conectadas ao sistema de monitoramento do Centro Integrado de Comando e Controle, uma espécie de sala do comando.

O esquema de segurança foi apresentado à organização do evento na última terça-feira (14).

28ª edição

Está será a 28ª edição da Parada do Orgulho LGBTI+, organizada pela ONG Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT. O tema deste ano é “O amor, a cidadania e a luta LGBTI+ jamais vão recuar".

A marcha, considerada a mais antiga do gênero no país, pretende reunir milhares de lésbicas, gays, bissexuais, mulheres transexuais, homens trans, pessoas intersexo e aliados. É o terceiro evento que mais atrai turistas para a cidade, perdendo apenas para o carnaval e réveillon.

A concentração está marcada para as 11 horas no Posto 5 da praia de Copacabana.

Operação Verão

Além do reforço no policiamento no evento, o governo vai manter a Operação Verão em toda a orla carioca, com equipes circulando em quadriciclos, viaturas e motocicletas.

Apesar da onda de calor que atinge parte do país esta semana, inclusive o Rio de Janeiro, a previsão para o domingo não é de sol forte. De acordo com o Alerta Rio, sistema de meteorologia da prefeitura carioca, o dia deve ser nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada a qualquer momento, a temperatura em declínio, com máxima não devendo passar de 27°C.

