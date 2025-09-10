A- A+

Saúde Paradas da Diversidade contarão com a presença da Secretaria de Saúde do Recife Secretaria de Saúde divulga serviços da rede municipal voltados para o público LGBTQIAPN+ durante os eventos do dia 14 e 21 de setembro

Com Paradas da Diversidade no Recife marcadas para os dias 14 e 21 de setembro em Boa Viagem, na Zona Sul da cidade, e em Dois Unidos, na Zona Norte, respectivamente, o público é convidado a celebrar o orgulho e a resistência da população LGBTQIAPN+ ao longo do mês.

Para divulgar os serviços voltados para esse público na rede municipal, a Secretaria de Saúde do Recife estará presente nos dois eventos com aconselhamento e distribuição de insumos contra infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), além de Unidades de Suporte Básico (USB) do Samu que estarão de prontidão nos locais.

Também serão realizadas iniciativas para redução de danos, com a troca de garrafas de vidro por recipientes de plástico.

A 24ª Parada da Diversidade Pernambuco ocorre no domingo (14), das 8h às 17h, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem.

Ao todo, 22 profissionais estarão em seis pontos de bloqueio de acesso, realizando a troca de garrafas de vidro por mil recipientes de plástico. Outra equipe atuará como agentes de prevenção sexual, distribuindo insumos, como preservativos e géis lubrificantes, e materiais informativos sobre prevenção combinada.

Haverá, ainda, uma van com médico infectologista para esclarecer dúvidas presencialmente e duas USBs do Samu.

A divulgação sobre serviços especializados para a população LGBT na rede municipal, que são o Ambulatório LGBT Patrícia Gomes, na Policlínica Lessa de Andrade, e o Ambulatório LBT do Hospital da Mulher do Recife, também será reforçada durante o evento.

Uma semana depois, no dia 21 de setembro, será a vez da 17ª Parada da Diversidade do Recife acontecer no bairro de Dois Unidos, com concentração na Rua João Cavalcanti Petribu (Terminal de Ônibus de Dois Unidos). Posteriormente, um desfile sairá pela Avenida Hidelbrando de Vasconcelos com a presença da equipe da Sesau, ofertando os mesmos serviços.

PrEp da Diversidade

Marcando o Mês da Diversidade, a Sesau amplia a estratégia PrEPara a Prevenção!, tanto com o aumento no número de ações quanto no incremento da oferta de serviços.

Além do acesso à profilaxia PrEP, terão testagens rápidas para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), insumos de prevenção e aconselhamento e vacinas contra HPV e hepatites A e B, em seis locais, sempre aos sábados e por livre demanda, ou seja, sem necessidade de agendamento.

Para participar, basta ser residente do Recife, maior de 14 anos para a testagem ou 16 anos para o uso da PrEP.

Confira as próximas ações:

13/09 – Policlínica Clementino Fraga (8h às 17h)

Endereço: Rua Japaratuba, 260 – Vasco da Gama

13/09 - USF Rio Pajeú (8h às 15h)

Endereço: Rua Engenho Bulhões, 108 - Ibura

20/09 – SAE Gouveia de Barros / Policlínica Waldemar de Oliveira (8h às 16h)

Endereço: Rua do Pombal, 115 – Santo Amaro

20/09 - USF Clube dos Delegados (8h às 15h)

Endereço: Rua João Cavalcanti Petribu, s/n - Dois Unidos

27/09 – USF+ Dr. Guilherme Robalinho (8h às 17h)

Endereço: Rua do Patrocínio, 264 – Pina



