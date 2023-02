A- A+

MOBILIDADE Paradas de ônibus da Avenida Dantas Barreto são desativadas por conta do carnaval Passageiros terão como opções paradas que ficam no mesmo canteiro central, antes do cruzamento com a Avenida Guararapes

Para que aconteçam as montagens dos tradicionais camarotes do carnaval, três paradas de ônibus que ficam na Avenida Dantas Barreto, entre a agência do Banco do Brasil e a Avenida Nossa Senhora do Carmo, serão desativadas a partir da noite desta quinta-feira (2). A informação foi confirmada pelo Grande Recife Consórcio de Transporte, que informou ainda que a mudança será estendida até a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) realizar a liberação da via. Nenhuma data foi informada, no entanto.

Serão desativadas as paradas atendidas pelas linhas 185 - TI Cabo, 1973 - Casa Caiada, 1993 - Conjunto Praia do Janga e 1967 - TI Igarassu (Dantas Barreto). Assim, os ônibus deverão acessar a pista do lado direito da via pela alça localizada em frente à Igreja de Santo Antônio.

Em consequência, os passageiros terão como opções para embarque e desembarque as paradas que ficam no mesmo canteiro central, antes do cruzamento com a Avenida Guararapes.

Confira abaixo:

1973 - Casa Caiada e 1993 - Conjunto Praia do Janga deverão atender à parada nº 180241 que fica na pista da esquerda, no lado oposto à praça do sebo da Rua Marquês do Recife, onde já param as linhas 822 - Jardim Brasil I (Cabugá) e 824 - Jardim Brasil II (Cabugá)

185 - TI Cabo e 1967 - TI Igarassu (Dantas Barreto) deverão atender à parada nº 180215 que fica na pista da esquerda, no lado oposto à praça do sebo da Rua Marquês do Recife, onde já param as linhas 1921 - Ouro Preto (Jatobá I) e 1926 - Ouro Preto (Jatobá II)

Veja também

EUA Republicana Nikki Haley se prepara para desafiar Trump pela Casa Branca