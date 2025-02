Recife: montagem do camarote do Galo desativa paradas de ônibus na av. Dantas Barreto; confira quais

A- A+

A população que utiliza o transporte público no bairro de Santo Antônio, no Centro do Recife, deve ficar atenta às mudanças que estão sendo realizadas com a montagem do camarote do Galo da Madrugada.

O Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) informou que paradas seletivas, localizadas no canteiro central da pista Leste da avenida Dantas Barreto, no trecho onde está sendo montado o Camarote do Galo, compreendido entre o Banco do Brasil e a avenida Nossa Senhora do Carmo, estão desativadas temporariamente a partir desta quarta-feira (12).

Com a interdição, a linha TI Cabo (185) não atenderá as paradas seletivas, nº 180225, localizado no canteiro central, pista Leste da Av. Dantas Barreto, lado oposto ao Edifício Antônio Barbosa; nº 180023, localizado na Av. Martins de Barros, lado oposto ao Posto de combustível Ypiranga; e nº 180266, localizado na Rua Siqueira Campos, em frente ao Banco Santander. A opção para os usuários é a Parada 08 (180938), na Plataforma A do Terminal Cais de Santa Rita.

Já a linha 191 – Recife/Porto de Galinhas (Nossa Senhora do Ó) passará a atender a parada nº 180230, localizada na Av. Nossa Senhora do Carmo, lado oposto à loja Casa Pio, próximo da interseção com a Rua do Fogo. Outra opção é o ponto anterior, nº 180327, no canteiro central da Av. Guararapes, em frente a Rua da Palma.

As linhas Casa Caiada (1973) e Conjunto Praia do Janga (1993) passarão a atender a parada nº 180230, localizada na Av. Nossa Senhora do Carmo, lado oposto à loja Casa Pio, próximo da interseção com a Rua do Fogo. Outra opção é o ponto anterior, nº 180448, na Praça da República, em frente à Caixa Econômica Federal.

As linhas 117 - Circular - TI Recife/PCR (Cabugá) – aos domingos; 331 - Totó(Jardim Planalto) – Principal e via PCR; 342 - Curados (Opcional) – Via PCR; 414 - Torre – Via Rui Barbosa, VIa Beira Rio e Via PCR; e 645 - TI Macaxeira (Av. Norte) passarão a atender o ponto seletivo n. 180221, localizado na pista Oeste da Av. Dantas Barreto (pista da direita), em frente à Igreja de Santo Antônio.

As linhas 711 – Alto do Pascoal – Principal e Via PCR; 712 – Alto Santa Terezinha – Via PCR; 713 – Bomba do Hemetério – Via Cais do Apolo; 714 – Alto José Bonifácio – Via PCR; 722 – Campina do Barreto; 723 – Cajueiro; 724 – Chão de Estrelas - Principal e Via PCR; 743 – Alto José Bonifácio (João de Barros) – Via PCR; e 746 – Alto do Capitão – Principal e Via PCR passarão a atender a parada nº 180230, localizada na Av. Nossa Senhora do Carmo, lado oposto à loja Casa Pio, um pouco antes da interseção com a Rua do Fogo.

O Consórcio de Transporte Metropolitano informa que as 25 linhas que circulam por esta via deverão acessar a pista da direita (pista Oeste da Av. Dantas Barreto), no acesso ("agulha") localizado em frente a Igreja de Santo Antônio.

Linhas:

• 513 – CÓRREGO DA AREIA – PRINCIPAL e VIA PCR

• 522 – DOIS IRMÃOS (RUI BARBOSA E PRÍNCIPE) – VIA PCR

• 612 – MORRO DA CONCEIÇÃO (CRUZ CABUGÁ) – PRINCIPAL e VIA PCR

• 621 – ALTO TREZE DE MAIO (PRÍNCIPE)

• 622 – VASCO DA GAMA (CRUZ CABUGÁ) – PRINCIPAL e VIA PCR

• 642 – GUABIRABA (CÓRREGO DO JENIPAPO) - PRINCIPAL e VIA PCR

• 711 – ALTO DO PASCOAL – PRINCIPAL e VIA PCR

• 712 – ALTO SANTA TERESINHA – VIA PCR

• 714 – ALTO JOSÉ BONIFÁCIO (AV. NORTE) – VIA PCR

• 722 – CAMPINA DO BARRETO

• 723 – CAJUEIRO

• 724 – CHÃO DE ESTRELAS – PRINCIPAL e VIA PCR

• 741 – DOIS UNIDOS – VIA JOÃO DE BARROS

• 743 – ALTO JOSÉ BONIFÁCIO (JOÃO DE BARROS) – VIA PCR

• 746 – ALTO DO CAPITÃO – PRINCIPAL e VIA PCR

• 822 – JARDIM BRASIL I (CRUZ CABUGÁ)

• 824 – JARDIM BRASIL II (CRUZ CABUGÁ) – PRINCIPAL e VIA PCR

• 860 – TI XAMBÁ (PRÍNCIPE) – PRINCIPAL e VIA PCR

• 1911 – OURO PRETO (COHAB)

• 1921 – OURO PRETO (JATOBÁ I)

• 1926 – OURO PRETO (JATOBÁ II)

• 1946 – TI IGARASSU (BR-101)

• 1971 – AMPARO

• 1973 – CASA CAIADA

• 1993 – CONJUNTO PRAIA DO JANGA – PRINCIPAL e VIA PCR

Já 15 linhas que giravam à direita na pista Leste da Av. Dantas Barreto, agora vão girar à direita na pista Oeste da Av. Dantas Barreto.

Linhas:

• 044 – MASSANGANA (BOA VISTA) – PRINCIPAL e VIA PCR

• 069 – CONJUNTO CATAMARÃ – VIA PCR

• 117 – CIRCULAR – TI RECIFE/PCR (CABUGÁ) – AOS DOMINGOS

• 191 – RECIFE / PORTO DE GALINHAS (OPCIONAL)

• 313 – SAN MARTIN (ABDIAS DE CARVALHO) – VIA PCR

• 321 – JARDIM SÃO PAULO (ABDIAS DE CARVALHO) – VIA PCR

• 331 – TOTÓ (JARDIM PLANALTO) – PRINCIPAL e VIA PCR

• 342 – CURADOS (OPCIONAL) – VIA PCR

• 411 – PLAZA SHOPPING (CONDE DA BOA VISTA) – PRINCIPAL e ATENDIMENTO AO IMIP

• 414 – TORRE – VIA RUI BARBOSA, VIA BEIRA RIO e VIA PCR

• 516 – CASA AMARELA (TORRE / RECIFE ANTIGO)

• 631 – NOVA DESCOBERTA (CABUGÁ) – PRINCIPAL e VIA PCR

• 645 – TI MACAXEIRA (AV. NORTE)

• 1974 – JARDIM ATLÂNTICO – VIA PCR

• 1994 – CONJUNTO BEIRA MAR – VIA PCR



