VIRADA RECIFE 2024 Paradas especiais são montadas para Expresso Réveillon, táxis e Uber no Ano-novo do Recife; confira Serviços são ofertados para chegada ao Polo do Pina, entre a sexta-feira (29) e segunda (1°)

As festas de Ano-novo da Virada Recife 2024 iniciam nesta sexta-feira (29) e, acompanhando a diversão, o público deve ficar alerta aos pontos de transporte montados para melhor atender a população. Dentre os meios disponíveis, estão os ônibus dos Expressos Réveillon, além das paradas específicas para quem optar por táxi ou veículos por aplicativo.

O Expresso Réveillon, nas noites de 29, 30 e 31, oferece o serviço nos shoppings RioMar. no bairro do Pina, Zona Sul do Recife, e Tacaruna, em Santo Amaro, área central. Em ambos, o funcionamento é entre 18h desta sexta até a madrugada do dia seguinte



E, nas viagens saindo de ambos shoppings, o embarque/ desembarque acontecerá no final da Avenida Herculano Bandeira, na altura da Padaria Diplomata, no Pina.



No RioMar, o valor da pulseira para ida e volta é R$ 12, com saídas da área externa do primeiro shopping, nas proximidades da Diagmax. São ofertados três coletivos, com intervalo médio de 15 minutos entre as corridas. O RioMar divulgou que o último horário de saída do Pina é 4h10.

Já no shopping Tacaruna, a pulseira custa R$ 15, com direito e ida e volta da pessoa. O ponto de partida será o Estacionamento E1 do Edifício Garagem, próximo ao Hub do Ifood. Também são disponibilizados três coletivos, com intervalo médio de 15 minutos entre as corridas. No Tacaruna, a ida para o Pina é das 18h às 23h, e a volta, da 0h às 4h30.

Nos dois expressos, os usuários que deixarem o veículo no estacionamento dos shoppings deverão pagar a tarifa de R$ 11,50, com estada de 24 horas.

Pontos de táxi e trnasporte por aplicativo

Na orla da praia do Pina, Zona Sul do Recife, as paradas de táxi autorizados pela organização são na Av. Antônio de Góes. Já o ponto de transporte por aplicativo fica na Rua Manoel Coriolano, ao lado do empresarial ITC.

