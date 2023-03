A- A+

Tráfico de drogas Paraense é presa com quase 9 kg de supermaconha escondida em potes de sorvete no Aeroporto do Recife Mulher disse à PF que receberia R$ 1 mil pelo transporte

Uma paraense de 20 anos foi presa no Aeroporto Internacional do Recife, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul da capital pernambucana, com 8,6 quilos de skunk, droga conhecida como "supermaconha", que estava escondida em potes de sorvete. A mulher, que não teve o nome divulgado, pegou um voo em Manaus/AM com destino ao Recife.

Ela contou em depoimento à Polícia Federal (PF) que receberia R$ 1 mil pelo transporte e que teria aceitado o serviço por estar desempregada.

Fiscalização de rotina da PF identificou substância orgânica na bagagem da paraense após análise no raio-x. Quando a mala foi aberta, os policiais encontraram quatro potes de sorvete com oito tabletes de skunk, que totalizaram os 8,6 quilos.

Em seguida, a mulher recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzida para a sede da PF no Recife, onde foi autuada por tráfico interestadual de drogas. A mulher também trazia um celular, que foi apreendido. Caso condenada, poderá pegar penas de cinco a 15 anos de prisão.

"Em seu interrogatório a presa informou que pegou a mala já pronta com a maconha dentro dos potes de sorvetes e não deu maiores detalhes de quem havia lhe repassado", disse a PF, em nota, nesta segunda-feira (27).

De acordo com a PF, a presa será submetida à audiência de custódia e, caso seja confirmada a sua prisão preventiva, será levadao para a Colônia Penal Feminina ficando à disposição da Justiça Estadual. Caso contrário responderá ao processo em liberdade.

