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Internacional Paraguai amplia devolução de depósitos e busca dinheiro do Ueno Bank no exterior O Banco Central, que interveio o Ueno Bank em 3 de novembro por problemas de solvência, incorporou, nesta segunda-feira, novos grupos de correntistas ao programa de devolução dos depósitos

O Banco Central do Paraguai ampliou, nesta segunda-feira (9), a devolução de depósitos do colapsado Ueno Bank, enquanto o Ministério Público anunciou gestões com Estados Unidos, Luxemburgo e Argentina para rastrear possíveis bens e recursos desviados no escândalo que provocou a destituição do presidente Santiago Peña.

O MP afirmou que "está trabalhando para localizar e assegurar bens no exterior, com o objetivo de repatriá-los e indenizar as vítimas" da queda do Ueno Bank, que afetou cerca de três milhões de correntistas, metade da população do Paraguai.

"Para isso, mantém contato com autoridades de Luxemburgo e da Argentina, e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América ofereceu sua colaboração", informou a Procuradoria em um comunicado.

No domingo, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, telefonou para o presidente Pedro Alliana para parabenizá-lo por sua posse e reafirmar o apoio de Washington ao Paraguai, segundo relatou o novo mandatário.

Enquanto isso, o Banco Central, que interveio o Ueno Bank em 3 de novembro por problemas de solvência, incorporou, nesta segunda-feira, novos grupos de correntistas ao programa de devolução dos depósitos.

Desde a última quinta-feira, cerca de 1,2 milhão de pessoas recuperaram um total de 168 milhões de dólares (R$ 926,3 milhões, na cotação atual), de acordo com dados do Banco Central. Nesta segunda-feira, começaram a receber adiantamentos de até 20.000 dólares (R$ 110.280) clientes com depósitos superiores a esse valor e também aqueles que possuem dívidas com o banco, dos quais estão sendo descontadas as parcelas vencidas.

No entanto, o fundo garantidor não cobre restituições superiores a 36.000 dólares (R$ 198.504) por conta, o que gera incerteza quanto ao destino de recursos públicos que estavam no Ueno, como os do Instituto de Previdência Social, responsável pela gestão das aposentadorias. Nesses casos, a recuperação dos bens desviados pode ser crucial para restituir os depósitos.

Nesta segunda-feira, o Senado aprovou por unanimidade a nomeação de Jorge Schreiner como novo presidente do Banco Central. Paralelamente, Alliana iniciou uma reforma ministerial, três dias após assumir o poder em substituição a Peña. O presidente também anunciou alívios tributários para os afetados pela queda do Ueno.

Cofre na casa de Peña

O Ministério Público continua investigando o ex-presidente Peña, que segue em prisão preventiva acusado de supostos crimes relacionados a seus vínculos financeiros com o Ueno Bank.

Os investigadores tentam abrir um cofre descoberto no domingo durante uma operação de busca em sua residência de verão em San Bernardino, a cerca de 50 km de Assunção.

"Não pudemos concluir o trabalho que estávamos realizando justamente porque encontramos um cofre de segurança" de "alta complexidade", disse nesta segunda-feira, em coletiva de imprensa, a promotora Silvia González, que afirmou que os agentes voltarão ao local com o "dispositivo adequado" para abri-lo.

Os investigadores avaliam solicitar a colaboração da esposa de Peña, Leticia Ocampos, ou de outros familiares para desbloqueá-lo, explicou o promotor Christian Benítez ao veículo local ABC. Também consideram uma explosão controlada.

A mansão foi financiada parcialmente por meio de empréstimos do Ueno Bank, cujas parcelas mensais, segundo a investigação, equivaleriam a seis vezes o salário de Peña na Presidência.

O Ministério Público acusa o ex-presidente de ter usado sua influência para favorecer o Ueno Bank, um banco digital com apenas três anos de existência, já que até 2025 ele tinha ações no grupo que controlava a instituição.

Alega-se que ele engordou o banco com milhões em recursos públicos e que ocultou ou minimizou seus problemas financeiros, apesar de ter sido alertado sobre empréstimos irregulares e riscos de insolvência. Também o acusam de ter nomeado para a presidência do Banco Central Carlos Carvallo, ex-executivo do Ueno Bank, o que levanta suspeitas de um possível conflito de interesses.

Protestos

Paralelamente, centenas de trabalhadores e professores se mobilizaram nesta segunda-feira em Assunção para exigir garantias sobre os recursos públicos depositados no Ueno Bank.

Os manifestantes reivindicam a recuperação dos fundos previdenciários e ameaçam manter a paralisação até obter garantias do governo. O protesto, convocado por sindicatos da educação, provocou a suspensão das aulas em escolas públicas.

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