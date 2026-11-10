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Crise Paraguai devolve parte dos depósitos a 93% dos clientes cobertos do Ueno Bank Governo paraguaio já devolveu US$ 340 milhões a clientes do Ueno Bank

O Banco Central do Paraguai anunciou que 93% dos clientes do Ueno Bank com direito a uma garantia estatal já receberam pelo menos parte de suas economias, uma semana após o colapso do banco digital que provocou a destituição do presidente Santiago Peña.

O Banco Central interveio no Ueno Bank em 3 de novembro por problemas de solvência, congelando os depósitos de centenas de milhares de paraguaios.

Peña foi destituído três dias depois, em um processo de impeachment, e ficou em prisão preventiva. Seu vice-presidente, Pedro Alliana, assumiu o governo.

Em meio a protestos e a um clima de tensão social, o governo acelerou a devolução dos depósitos por meio do fundo de garantias.

Desde quinta-feira (5), cerca de 1,7 milhão de pessoas recuperaram um total de 340 milhões de dólares (R$ 1,9 bilhão), segundo dados divulgados na noite de segunda-feira pelo Banco Central do Paraguai (BCP).

"Com isso, já alcançamos 93,1% do total de pessoas que temos registradas com contas a pagar e que têm a garantia do Fundo de Garantia de Depósitos", explicou José Maciel, diretor do fundo de garantias, em uma coletiva de imprensa.

"Ontem à noite, finalmente, me transferiram o dinheiro que faltava", disse à AFP nesta terça-feira Rosario, uma funcionária de 45 anos que preferiu não informar seu sobrenome.

O banco digital Ueno Bank, constituído como tal em 2023, afirmava ter "três milhões de clientes em todo o país", o equivalente a quase metade da população do Paraguai.

A assessoria de imprensa do BCP informou à AFP que, até o momento, identificou "1.867.000 clientes" com direito a acessar o fundo de garantias e "aos quais está sendo pago o adiantamento".

A autoridade monetária não informou quantos clientes não têm direito a esse fundo.

No entanto, o número de afetados pela quebra do Ueno vai além dos clientes diretos: o banco tinha mais de 800 milhões de dólares (R$ 4,47 bilhões) em recursos públicos, cuja restituição ainda é incerta.

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