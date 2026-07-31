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Crise Diplomática Paraguai manifesta-se rejeitado pelas declarações de Lula sobre a guerra no século XIX Assunção exige a devolução de itens históricos pelo Brasil, em resposta às declarações do Presidente Lula sobre suposta 'invasão' paraguaia no século XIX

O Paraguai expressou nesta sexta-feira (31) ao Brasil seu "desagrado e repúdio" pelas declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a Guerra da Tríplice Aliança, no século XIX, um episódio que afetou as relações entre os dois países vizinhos e parceiros.

O chanceler Rubén Ramírez e o vice-presidente Pedro Alliana entregaram uma nota formal ao embaixador brasileiro em Assunção, José Antônio Marcondes, na sede do Ministério das Relações Exteriores.

O Paraguai também reivindicou a devolução dos troféus, arquivos e documentos históricos da época que foram transferidos para o poder do governo brasileiro.

Lula havia dado a entender que uma guerra, ocorrida entre 1864 e 1870 e que também envolveu Argentina e Uruguai, foi provocada pelo Paraguai.

“A gente não pode se esquecer que um belo dia o Paraguai resolveu invadir o Brasil”, disse há uma semana o petista, ao especificar sua intenção de aumentar o orçamento das Forças Armadas.

Uma fonte do Itamaraty disse à AFP que, durante o encontro em Assunção, o embaixador brasileiro afirmou que as declarações de Lula foram "tiradas de contexto e amplificadas".

Segundo essa fonte, o embaixador também frisou a “relação histórica de amizade” entre os dois países.

O governo brasileiro não se manifestou sobre a devolução de troféus e arquivos da guerra.

Na nota, o governo paraguaio lamentou que tenham sido apresentados "fatos históricos de forma distorcida de singular relevância para o povo paraguaio".

“Os acontecimentos que marcaram profundamente a história de nossos povos devem ser envolvidos com responsabilidade e espírito de reconciliação, com base no respeito recíproco e no reconhecimento da complexidade dos processos que determinaram seu desenvolvimento”, destacou o documento.

Lula e o presidente do Paraguai, Santiago Peña, já conversaram por telefone sobre o assunto, segundo informou o chanceler Ramírez na quinta-feira.

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