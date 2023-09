A- A+

Paraguai Paraguai segura impostos para criar 100 mil empregos na fronteira com o Brasil Segundo presidente, Santiago Peña, país tem estabilidade macroeconômica e tributária. Foco está na criação de postos na indústria fronteiriça

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, anunciou que segurará os impostos ao longo de seus cinco anos de mandato e que vai apostar na "indústria do emprego" como forma de fomento à economia. O objetivo é gerar 100 mil novos postos de trabalho próximos à fronteira com o Brasil, segundo Peña. A fala foi feita durante a inauguração da 7ª edição da Maquila Expo, em Ciudad del Este.

O presidente destacou que "não está interessado" em ampliar a arrecadação de impostos, considerando que o Paraguai não só tem estabilidade macroeconômica, mas também estabilidade tributária. Por isso, os impostos não subirão dentro de cinco anos. Nesse sentido, o foco está na criação de emprego. Esta, na sua visão, é a melhor solução na área social que um país pode ter:

— De todas as indústrias que quero desenvolver, há uma em particular e é a indústria do emprego, gerando uma revolução onde o nosso único objetivo é gerar emprego — acrescentou Peña.

Ele destacou ainda a importância das "maquiladoras", empresas localizadas em regiões fronteiriças com o Brasil, possuem um "enorme potencial". As maquiladoras são indústrias instaladas em Ciudad del Este e criadas para exportar produtos paraguaios para o Mercosul - em sua maioria para o Brasil, por meio de um sistema que concede incentivos fiscais.

Potencial gerador de empregos

A presidente da Câmara de Empresas Maquiladoras do Paraguai, Karina Daher, também destacou o potencial do setor como geração de empregos. Segundo Karina, a atividade gera atualmente 25 mil empregos diretos e um total de 60 mil indiretos.

Em 2022, a indústria maquiladora alcançou recorde de US$ 1 bilhão em exportações e representa hoje 10,4% do total das exportações do país.

