A- A+

INUSITADO Paraíba: homem de 53 anos é socorrido após inserir um objeto semelhante a um coco no ânus Com fortes dores e perda significativa de sangue, paciente precisou ser submetido a uma cirurgia para retirada do objeto

Um homem de 53 anos, que não teve a identidade revelada, precisou ser socorrido até o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, na Paraíba, depois de inserir um corpo estranho, semelhante a um coco, no ânus.

Natural do município de Belém, no Agreste do estado, o homem recebeu os primeiros atendimentos médicos em uma unidade hospitalar na cidade de origem.

No entanto, devido à gravidade do caso, que gerou uma perda significativa de sangue, o paciente precisou ser transferido para a unidade especializada na capital do estado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para realizar o transporte. Durante o atendimento, o homem apresentava um quadro de dor intensa e sangramento anormal.

Segundo o portal de notícias Click PB, após passar por exames de imagem, o homem foi submetido a uma cirurgia e teve o material retirado.

Veja também