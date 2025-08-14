Paralisação do metrô: Grande Recife reforça e ativa linhas especiais de ônibus; confira quais
Metroviários decretaram a paralisação, que coincide com o dia de visita do presidente Lula a Pernambuco
Por conta da paralisação de 24 horas do Metrô do Recife decretada pelos metroviários, o Grande Recife Consórcio de Transporte anunciou reforço de linhas de ônibus. Linhas especiais também estão em circulação.
Em assembleia na noite dessa quarta-feira (13), os metroviários decretaram a paralisação, que segue até 22h desta quinta-feira (14). A categoria protesta contra a privatização do Metrô do Recife.
A paralisação coincide com o dia de visita do presidente Lula a Pernambuco. O chefe do Executivo cumpre agendas em Goiana, na Mata Norte, e no Recife.
Para suprir a demanda, o Grande Recife Consórcio reforçou as seguintes linhas:
200 - TI Jaboatão (Parador);
166 - TI Cajueiro Seco (Rua do Sol);
185 - TI Cabo;
181 - Cabo (Cohab) / TI Cajueiro Seco;
115 - TI Aeroporto/TI Afogados;
168 - TI Tancredo Neves (Conde da Boa Vista);
2450 - TI Camaragibe (Centro); e
2480 - TI Camaragibe (Derby).
Leia também
• Metroviários decretam paralisação de 24 horas contra a privatização do Metrô do Recife
• Sindmetro-PE lança mobilização nacional contra privatização e cobra investimentos no metrô
• Metrô do Recife: governo federal autoriza concessão à iniciativa privada
Já três linhas emergenciais entram em operação:
238 - TI Jaboatão/TI Barro;
858 - TI Joana Bezerra/TI Afogados/TI Barro; e
2481 - TI Camaragibe/TI TIP.
A operação, ainda de acordo com o Grande Recife Consórcio de Transporte, será mantida durante toda a paralisação do Metrô do Recife.