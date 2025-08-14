A- A+

TRANSPORTE PÚBLICO Paralisação do metrô: movimentação tranquila na Estação Central do Recife Não há procura pelo modal e nem por ônibus, no local

Nas primeiras horas da manhã, a movimentação é tranquila na Estação Central do Recife, bairro de São José, centro da capital. Nesta quinta-feira (14), os metroviários decretaram paralisação, por 24 horas.

O movimento foi aprovado pelo Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE), durante assembleia.

A ECR faz parte da Linha Centro e da Linha Sul. A estrutura dela é formada por plataformas que levam os passageiros com destino a Camaragibe, Jaboatão e Cajueiro Seco.

Para a estudante Samara Matias, de 21 anos, foi frustrante chegar ao local e não encontrar o metrô para ir ao bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, onde cumpre estágio. Ela veio de Jardim Atlântico, Olinda, e não sabe o que fazer.

Estação Central do Recife na manhã desta quinta-feira (14), após greve dos metroviários. Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

“Eu pego ônibus para vir à Estação Recife para ir à Estação Aeroporto, porque é o trajeto mais rápido que eu consigo fazer. Quando eu chego aqui, está tudo fechado, do nada. Ninguém avisou. Não me deram, aqui, nem uma explicação da forma correta. Eu já estou atrasada e vou me atrasar mais ainda. Estou pensando em pedir uma moto de aplicativo, porque não tem o que fazer”, declarou ela.





Essa paralisação começou a valer a partir das 22h de ontem e vai até às 22h de hoje. Ela tem apoio da Federação Nacional dos Metroferroviários (FENAMETRO) e acontece justamente por causa da visita do presidente Lula ao estado, nesta quinta. A medida faz parte da campanha nacional contra a entrega do sistema metroviário à iniciativa privada.

Reforço nas linhas de ônibus

Por meio de nota, o Grande Recife Consórcio de Transportes afirmou que reforçou algumas linhas e ativou algumas emergenciais, em virtude da paralisação. Esse acréscimo vale ate o final do movimento.

Veja as linhas reforçadas

200 - TI Jaboatão (Parador);

166 - TI Cajueiro Seco (Rua do Sol);

185 - TI Cabo, 181 Cabo (Cohab) / TI Cajueiro Seco;

115 - TI AEROPORTO/TI Afogados;

168 - TI Tancredo Neves (Cde Boa Vista);

2450 - TI Camaragibe (Centro);

2480 - TI Camaragibe (Derby).

Emergenciais

238 - TI Jaboatão/TI Barro;

858 - TI Joana Bezerra/TI Afogados/TI Barro;

2481 - TI Camaragibe/TI TIP.

