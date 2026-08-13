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Mobilidade Metrô do Recife: Ramal Cajueiro Seco/Cabo terá operação suspensa por cinco dias para obras Medida ocorre devido à duplicação da passagem de nível entre as estações Pontezinha e Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho

O Ramal Cajueiro Seco/Cabo, que abrange as linhas Sul e Diesel do Metrô do Recife, não funcionará entre esta sexta-feira (14) e a próxima terça-feira (18).



A paralisação se dará por causa da realização de atividades na passagem de nível entre as estações Pontezinha e Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife.

A obra pretende duplicar o ponto onde a linha férrea cruza uma rua, avenida ou estrada no mesmo nível sem viadutos ou túneis.

Para evitar acidentes nesses locais, a circulação de trens e de veículos precisa ser organizada.



Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), cerca de 1 mil passageiros serão afetados pela suspensão temporária do trecho.



Linha Diesel

O ramal é operado pelo Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT), com 18,2 quilômetros de extensão e seis estações que conectam as cidades de Jaboatão dos Guararapes e do Cabo de Santo Agostinho.



Reforço nos ônibus

O Terminal Integrado de Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, receberá reforço na operação durante a paralisação do Ramal Cajueiro Seco/Cabo, segundo o Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano (CTM).



A medida tem o objetivo de minimizar os transtornos para os usuários da Linha Diesel, com uma oferta maior de serviço, em linhas de ônibus que trafegam paralelas aos trilhos do trem, na Rodovia BR-101 antiga.

O CTM estará presente no Terminal Integrado de Cajueiro Seco para avaliar o fluxo de passageiros e acompanhar a movimentação no local.

A operação poderá ser ajustada de acordo com a necessidade e com a demanda registrada ao longo do dia.





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