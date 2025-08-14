A- A+

MOBILIDADE Metroviários: paralisação chega ao fim às 22h desta quinta, mas categoria mantém estado de greve Sindicato dos Metroviários de Pernambuco informou sobre uma nova assembleia, prevista para a próxima quinta-feira (21)

Um alívio para os usuários do Metrô do Recife. No início da noite desta quinta-feira (14), o Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE) informou que a paralisação de 24h da categoria terminará às 22h e não será renovada. A entidade informou, porém, que os trabalhadores mantiveram o estado de greve.

A mobilização, que paralisou o transporte ao longo desta quinta-feira (14), teve fim após o sindicato conseguir entregar um documento com as reivindicações da categoria à equipe da Presidência da República. O texto exige que o presidente Lula cumpra a promessa feita em pré-campanha de não privatizar o metrô.



Apesar da retomada integral do serviço, de acordo com o sindicato, a categoria seguirá em estado de greve contra a privatização da CBTU Recife. Na próxima quinta-feira (21) será realizada uma nova Assembleia Geral, às 18h, em frente à Estação Central para analisar os efeitos da mobilização e definir os próximos passos da categoria.



Em nota, o Sindmetro-PE informou também que o estado de greve será mantido com articulações, campanhas espalhadas em outdoors em Pernambuco e em diversas capitais do país, além da presença ativa da categoria em atos e manifestações contra a concessão da CBTU.



Das 5h às 22h, todas as 37 estações da linha elétrica (Centro e Sul), das seis estações da linha diesel e o centro de manutenção de Cavaleiro, em Jaboatão, estiveram paralisados, causando impactos na mobilidade da capital pernambucana e da Região Metropolitana do Recife.

Paralisação

Os metroviários decretaram a paralisação durante assembleia realizada na quarta-feira (13). O Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE) aprovou a paralisação de 24h da categoria. Porém, na manhã desta quinta, ameaçou manter a paralisação por mais tempo, caso o presidente da República não recebesse o documento de reivindicação.

Veja também