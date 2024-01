A- A+

Recife Paralisação dos ônibus da empresa Pedrosa deve seguir durante toda esta terça (23), diz sindicato Garagem foi interditada por volta das 3h em forma de protesto dos motoristas contra o atraso no pagamento quinzenal do salário da categoria

A paralisação realizada pelos motoristas da empresa Pedrosa, desde a madrugada desta terça-feira (23), deve seguir durante todo o dia, segundo o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Aldo Lima.

"Acho que não vai rodar nenhum ônibus da Pedrosa hoje. A expectativa é essa. Como foi falado na reunião que a empresa só deve pagar dia 25, o que é um descaso com a categoria, nós imaginamos que nenhum ônibus deva sair da garagem hoje. Mas tudo pode ser reavaliado a partir do posicionamento da empresa", declarou Aldo Lima.

A garagem de ônibus do Consórcio Recife, no bairro de Beberibe, Zona Norte do Recife, onde fica a sede da empresa Pedrosa, foi interditada por volta das 3h em forma de protesto dos motoristas contra o atraso no pagamento quinzenal do salário da categoria.



Ao todo, a Pedrosa opera 22 linhas de ônibus, que ligam os Terminais Integrados de Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife, ao da Macaxeira, também na Zona Norte da capital.

"Esses atrasos estão recorrentes aqui na empresa. Os trabalhadores do Consórcio entraram em contato do sindicato para que façamos força para que o pagamento seja feito. Ele deveria ter sido feito dia 20, mas até agora nada. Essa prática já é comum aqui no consórcio e precisa mudar, então temos que fazer força nesse momento", afirmou o secretário-geral do Sindicato dos Rodoviários, Josival Costa.

O presidente do Sindicato dos Rodoviários do Recife e RMR, Aldo Lima, esclarece que o adiantamento quinzenal era para ter sido pago desde o último sábado (20). A quantia é referente a R$ 1.225. Cerca de 200 trabalhadores aderiram à paralisação.

O que diz o Consórcio Recife

Por meio de nota, o Consórcio Recife afirmou ter sido "surpreendido" pela paralisação, a qual classificou como "ilegal e abusiva".

"O movimento contraria a Lei de Greve ao impedir que os trabalhadores que não desejam participar da paralisação exerçam as suas atividades, uma vez que as lideranças rodoviárias estão bloqueando o portão da garagem do consórcio e impedindo a circulação dos ônibus", diz trecho da nota, que completa:

"O Consórcio Recife informa ainda que contatou previamente o Sindicato dos Rodoviários para avisar sobre a impossibilidade de realizar o pagamento do adiantamento salarial nesta segunda-feira, como é de costume no setor, e que o pagamento deve ser feito até a quinta-feira (25) desta semana. Importante destacar que a convenção coletiva da categoria não estabelece uma data para pagamento do adiantamento salarial, restando como prazo legal apenas o quinto dia útil do mês, o que vem sendo rigorosamente cumprido pelas empresas. Por fim, o consórcio reforça que está enviando os esforços necessários para reestabelecer o serviço e normalizar a operação".

