Paramotor cai na Ilha de Itamaracá. Uma pessoa morre e outra fica ferida

Um paramotor caiu na Praia do Sossego, em Itamaracá, no Litoral Norte de Pernambuco, no fim da manhã desta Sexta-feira Santa (7). Havia dois ocupantes no veículo, sendo eles pai e filho.



De acordo com as primeiras informações, o filho, que tinha 39 anos, morreu no local. O pai tem 65 anos.



De acordo com a Secretaria de Saúde (Sesau), o Samu Metropolitano do Recife foi acionado para o acidente, sendo enviados para o local uma ambulância de suporte avançado e um helicóptero.



Segundo a Sesau, a vítima ferida se encontra em "quadro estável, sendo socorrida no local pelos profissionais do Samu".



Além do Samu, o Corpo de Bombeiros se encontra no local, com o Grupo Tático Aéreo.

