Um homem de 37 anos morreu após ser esfaqueado em uma academia na cidade de Londrina, no norte do Paraná. O caso aconteceu na noite dessa segunda-feira (5) e foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento.

Ao g1 Paraná, o delegado Vitor Dutra informou que a vítima, David Schmidt Prado, "teria tido um caso" com a companheira do agressor, identificado como Lucas Wancler Ferreira dos Santos.

Imagens do local mostram Lucas sentado no estacionamento da academia, às 18h41, esperando David sair do local. No momento que a vítima deixa o estabelecimento, o agressor levanta portando uma faca.

David e Lucas chegam a conversar rapidamente até que os golpes de faca são iniciados pelo agressor. Ferido, David retorna à academia e chega a pular a catraca para tentar ajuda.

Lucas também entrou no local, mas foi rendido por um policial militar que treinava no local, estava armado e agiu rapidamente, até a chegada da polícia, que realizou a prisão.

O serviço médico local chegou a ser acionado, mas David Schmidt Prado não resistiu aos ferimentos e morreu.

A defesa do suspeito, representada pela advogada Thais Indiara Pereira, emitiu nota informando que o caso encontra-se em "fase inicial de apuração", ainda pendente de análise judicial e produção de provas.

"Neste momento, qualquer juízo definitivo sobre autoria, motivação ou enquadramento jurídico revela-se precipitado e incompatível com o devido processo legal. A defesa acompanha os atos investigativos, confia no trabalho das autoridades constituídas e exercerá plenamente o contraditório e a ampla defesa no momento e no local adequados, que são os autos do processo", afirma a nota.

