Paraná: piloto de motovelocidade morre durante preparatório para competição em autódromo de Cascavel

A- A+

O arquiteto e piloto de motovelocidade Rodrigo Kirck Rebelo, de 45 anos, morreu durante um treino preparatório no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, no oeste do Paraná.

O acidente de moto aconteceu no domingo (1º), quando a vítima treinava para participar da Copa Oeste de Motovelicidade. Segundo a organização do evento, por meio de nota, após se acidentar na pista, o piloto foi atendido por equipes médicas que estavam no local.

"Mediante os esforços das equipes médicas, com mais 2h de atendimento no local, o piloto foi entubado e estabilizado, e removido com destino ao Hospital Universitário de Cascavel. No caminho, sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu aos ferimentos", afirmou a organização.

A nota reforça que todo o auxílio foi prestado aos familiares e amigos de Rodrigo. "Estamos de luto, estamos arrasados. Mas com a certeza, que de onde ele estiver, estará junto conosco", diz o comunicado.

O escritório de arquitetura de Rodrigo Kirck Rebelo também emitiu uma nota de pesar em que lamenta a morte do profissional.

"Rodrigo dedicou sua vida à arquitetura e ao desenvolvimento de projetos que marcaram não apenas a paisagem urbana, mas também a história da empresa e a vida de todos que com ele conviveram. Sua visão, generosidade e paixão pela profissão seguirão como legado e inspiração para todos nós", diz a nota.

Veja também