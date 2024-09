Paraná suspende por 90 dias queima controlada em lavouras para conter incêndios florestais

A- A+

O Instituto Água e Terra (IAT) do Paraná suspendeu por 90 dias a queima controlada em áreas rurais para conter o risco crescente de incêndios florestais.

A medida, formalizada pela portaria nº 338/2024, foi publicada na segunda-feira, 9, no Diário Oficial do Estado e determina que usinas de açúcar e álcool comuniquem a proibição aos fornecedores de matéria-prima.

A suspensão ocorre em um contexto de alta vulnerabilidade para queimadas no Paraná, onde a estiagem se prolonga, a umidade do ar está abaixo do recomendado e as temperaturas são incomuns para o inverno.

Segundo dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a umidade relativa do ar caiu para 18,1% em Londrina, 19% em Loanda e 20% em Altônia.

Em Curitiba o índice é de 27%. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda níveis entre 50% e 60% para garantir condições ideais de saúde.

O Corpo de Bombeiros relatou mais de 10 mil focos de incêndio no Estado entre janeiro e agosto de 2024, levando o governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) a decretar situação de emergência devido à seca.

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest) está preparando uma resolução técnica sobre os efeitos da estiagem, enquanto a Defesa Civil emite alertas às unidades de bombeiros a respeito do aumento dos riscos de incêndio.

A recomendação às populações rurais é evitar qualquer tipo de queima, como para a limpeza de terrenos, e reportar imediatamente qualquer foco de incêndio ao Corpo de Bombeiros.

Veja também

VENEZUELA Asilo de opositor González na Espanha não inclui filha, genro e netos, que permanecem na Venezuela