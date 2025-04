Paranatama: menino de 6 anos morre após ser atropelado por caminhão na BR-423

A- A+

Um menino de 6 anos morreu após ser atropelado por um caminhão na BR-423, no Agreste de Pernambuco.



O caso aconteceu no quilômetro 125 da rodovia, na cidade de Paranatama, na tarde dessa quarta-feira (9).



A criança, que não teve o nome divulgado, chegou a ser socorrida em estado grave para uma unidade de saúde local, mas não resistiu e morreu.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), após a colisão, o motorista do caminhão permaneceu no local.

O condutor realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal, ou seja, não apontou consumo de bebida alcoólica.



Além da PRF, a Polícia Civil de Pernambuco também esteve no local.

Veja também