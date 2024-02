Paranoia e êxtase: caravanas bolsonaristas lotam postos na estrada para São Paulo

A- A+

"Pessoal, se vocês encontrarem alguém com cartazes difamando o Exército, o Supremo ou o Lula, tirem foto da pessoa e chamem as autoridades", alertava um participante de uma caravana bolsonarista para os demais colegas do ônibus no caminho para São Paulo. "Mas tomem cuidado, porque esquerdista é cheio de mimimi".

A orientação para que os manifestantes não levassem faixas ou cartazes com ataques a instituições à manifestação organizada na Avenida Paulista foi dada pelo próprio Jair Bolsonaro, que convocou o ato. Mas as pessoas que deixaram suas cidades rumo à capital paulista, na manhã deste domingo, reforçaram a preocupação.

Diferente do comportamento de afronta que preponderou entre os apoiadores do então presidente entre 2019 e 2022, agora o tom de perseguição impera nos grupos que se mobilizaram para atender ao chamado do líder.

A reportagem do GLOBO embarcou em um dos ônibus vindos do interior do estado para o ato na capital paulista. A caravana refletia a nova atmosfera do bolsonarismo.

No 7 de Setembro de 2022, na última grande manifestação de apoiadores de Bolsonaro na Avenida Paulista, faixas e cartazes dos participantes pediam a destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e intervenção das Forças Armadas para garantir a "lisura das eleições ". Um caixão com um boneco do ministro Alexandre de Moraes, que preside o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) à época, foi carregado pela via.

Agora, em meio às investigações sobre os ataques golpistas do 8 de janeiro de 2023 e com Bolsonaro na mira da Polícia Federal, existe o temor entre os bolsonaristas que incitações contra autoridades possam prejudicar a situação do ex-presidente.

Na linha de Bolsonaro, os textos de convocação para o evento nas redes sociais deram destaque ao termo "pacífico" para se referir ao ato. "Não levar faixas, bandeiras, cartazes, panfletos, etc. A manifestação é PACÍFICA, não havendo lugar para ofensas, ataques, xingamentos, agressões à nenhuma pessoa", dizia uma das mensagens.

Grupos compartilhavam links noticiosos para ajudar a atiçar a ideia de perseguição: "se Bolsonaro falar um 'ai' do STF na Avenida Paulista, vai ser preso"; "PF terá investigadores disfarçados no ato". Outras publicações tinham tom paranoico: "Cuidado com o que vocês vão beber e comer dos ambulantes dia 25 na Paulista. Não dê as costas para o inimigo. Melhor levar lanche de casa".

A preocupação transformada em delírio também estava presente na caravana acompanhada pela reportagem.

— Não comprem nada dos ambulantes (na Avenida Paulista). Eles colocam vacina na água e cospem no lanche, esses esquerdistas malditos — advertiu outro viajante.

Ao longo do caminho, O GLOBO encontrou postos rodoviários abarrotados de gente vestindo verde e amarelo e carregando bandeiras do Brasil. Além da advertência contra supostos infiltrados no protesto, os grupos puxavam orações pelo "bem do país" e tiravam fotos em ritmo de excursão.

Os ônibus estacionados em frente a um restaurante de um posto em Jundiaí vinham de diversas cidades do interior de São Paulo. "A Paulista já está lotada", relatavam uns aos outros, mostrando vídeos gravados na avenida por quem já tinha chegado.

Os participantes parecem já esperar que o Jair Bolsonaro que testemunharam da última vez no cartão-postal de São Paulo, no Dia da Independência de 2021 — quando xingou Moraes de "canalha" e disse que não cumpriria mais determinações do Supremo —, não aparecerá no palanque. Mas, mesmo assim, devem dar a dimensão do apoio popular que o ex-presidente ainda tem — foi este, afinal, o seu motivo pela convocação dos apoiadores, no começo do mês, na medida em que a Polícia Federal fechava o cerco sobre seu grupo político.

Veja também

guerra Zelensky diz que vitória da Ucrânia depende do apoio do Ocidente