Parapente bate em coqueiro e piloto fica pendurado a 10 m de altura na praia de Itapuama

Um parapente colidiu com um coqueiro na praia de Itapuama, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife (RMR), na tarde deste sábado (17). O piloto ficou preso a 10 metros do chão por mais de uma hora.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco foi acionado para fazer o resgate da vítima por volta das 15h54. Três viaturas foram enviadas ao local. O piloto, que não teve o nome revelado, foi retirado pelos bombeiros e levado pela aeronave do Grupamento Tático Aéreo.

No momento da ocorrência, o tempo estava nublado e outros parapentes voavam pela região. O piloto não sofreu ferimentos.

Em janeiro, um outro acidente acabou em tragédia. A analista de educação Edjane Maria da Silva, de 50 anos, que caiu de um paramotor na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), morreu após dar entrada no Hospital da Restauração (HR), no Recife. Na ocorrência, o instrutor de voo Gleison José de Lima, de 48 anos, também ficou ferido.

Usado para passeios turísticos na orla da cidade, o equipamento caiu na faixa de areia, nas proximidades do Hotel Golden Beach. Edjane apresentou um quadro de parada cardiorrespiratória e foi reanimada dentro de ambulância, a caminho do HR. Ela chegou a receber suporte de oxigênio e foi envolvida em uma manta térmica, mas não resistiu aos ferimentos.

