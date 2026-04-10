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retorno à terra Paraquedas é peça vital para pouso seguro da Orion no mar Chefe do Sistema de Paraquedas da Orion, explicou à AFP como será a chegada desta nave, no décimo e último dia da missão Artemis II

Quando a nave Orion retorna à Terra, a resistência atmosférica fará com que sua velocidade de reentrada diminua, mas não o suficiente para o último trecho, antes da amerissagem. É neste momento que os paraquedas entram em ação.

Do Centro Espacial Johnson, em Houston, Jared Daum, chefe do Sistema de Paraquedas da Orion, explicou à AFP como será a chegada desta nave, no décimo e último dia da missão Artemis II, que levou quatro astronautas para orbitar a Lua.

Pergunta: Como ocorre a reentrada da nave e qual o papel que os paraquedas desempenham?

Resposta: A nave utiliza a resistência de seu escudo térmico para desacelerar as velocidades de reentrada - de 32 mil a 40 mil milhas por hora - até aproximadamente 560 milhas por hora, a 7.300 metros de altura. Mas isso é tudo o que ela consegue fazer devido à massa do veículo. Neste ponto, precisamos de algo mais: os paraquedas.

O sistema de paraquedas é um dos mais importantes da nave espacial. Ele reduz a velocidade do veículo de aproximadamente 560 milhas por hora para aproximadamente 27 milhas por hora, o que permite uma amerissagem suave no Oceano Pacífico.



P: Você explicou que o sistema pode ser controlado por software de voo ou manualmente a partir da nave. Como ele foi operado?

R: O sistema inclui quatro tipos de paraquedas, em um total de onze, começando pela cobertura. Este, fabricado em Kevlar e com um diâmetro aproximado de dois metros, remove a cobertura para liberar o resto do equipamento. Em seguida, há duas paraquedas de frenagem, de cerca de sete metros de diâmetro cada um, que estabilizam e desaceleram uma nave de 560 quilômetros por hora para cerca de 240 quilômetros por hora. Neste momento, usamos um cortador pirotécnico para liberar as fitas do paraquedas de frenagem e, em seguida, abrir três paraquedas piloto, cuja única função é acionar a abertura das três paraquedas principais.

Os paraquedas maiores, como os de frenagem e os principais, são feitos de nailon mais leves e geram a resistência [aerodinâmica].

E não queremos que estas grandes paraquedas sejam principalmente atuem como uma vela ou como uma âncora marinha. Após a amerissagem, grandes cortadores pirotécnicos [aderidos ao sistema] cortam as fitas dos paraquedas, que esvaziam instantaneamente, o que alivia a tensão.

P: Há um plano B?

R: A redundância é fundamental nos voos espaciais. Não é como se você pudesse dirigir seu carro, furar um pneu, parar, voltar e seguir. Com essas paraquedas, você só tem uma oportunidade e eles precisam funcionar.

Por isso, cada um dos quatro tipos de paraquedas conta com redundância [se uma falha, outros do mesmo tipo compensam] e os astronautas ainda poderão amerissar em segurança.

Sem os paraquedas, a tripulação não teria uma forma segura de retorno.

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