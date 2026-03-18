Paraquedistas do Exército realizam apresentações em homenagem aos 489 anos do Recife no Pina
Saltos de demonstração da equipe Os Cometas acontece neste domingo (22) e levará bandeiras do Recife e de Pernambuco aos céus da orla da Zona Sul da cidade
A programação das comemorações dos 489 anos do Recife recebe uma apresentação especial, no céu da cidade, de paraquedismo de "Os Cometas", que realiza, neste final de semana, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer, saltos demonstrativos na Praia do Pina, na Zona Sul da capital.
O evento aéreo, promovido pela Prefeitura do Recife unida ao Exército Brasileiro, conta com saltos testes no sábado (21) e com a apresentação oficial no domingo (22), ambos acontecendo no mesmo horário, entre 10h e 11h30.
Durante as demonstrações técnicas, os militares realizam manobras de precisão e conduzem as bandeiras do Recife e do estado de Pernambuco em pleno voo, um símbolo de valorização histórica, cívica e identitária. Os saltos ocorrem a cerca de 6 mil pés de altitude, aproximadamente 1.800 metros.
“Celebrar o aniversário do Recife é também valorizar nossa história e fortalecer o sentimento de pertencimento da população. A apresentação da equipe ‘Os Cometas’ traz um espetáculo emocionante para o céu da cidade e reforça a parceria institucional que permite oferecer experiências marcantes para recifenses e visitantes”, destacou o secretário municipal de turismo, Thiago Angelus.
- A ação reforça o caráter festivo e simbólico da programação e ocorre na orla onde tradicionalmente acontece o Réveillon da capital pernambucana. Foto: Arthur Mota / Folha de Pernambuco
Além de fazer parte das celebrações do aniversário da cidade, a iniciativa tem como intuito aproximar a população das instituições militares e oferecer uma experiência visual marcante para moradores e visitantes.
A atividade conta com uma estrutura voltada especificamente à recepção do público, autoridades e convidados, seguindo os devidos protocolos de segurança para a realização do evento aéreo.