SAÚDE Parar de fumar está associado à recuperação de outros vícios Estudo mostrou que ex-tabagistas têm uma probabilidade 42% maior de alcançar remissão sustentada de outros vícios, como álcool e drogas

Adultos que fumam cigarros e são viciados em álcool ou outras drogas tiveram maior probabilidade de alcançar remissão sustentada dos sintomas de transtorno por uso de substâncias se também parassem de fumar, de acordo com um novo estudo feito pelos Institutos Nacionais de Saúde (NIH). Com base na análise de dados de um amplo estudo americano sobre tabagismo e saúde, os pesquisadores acreditam que os resultados demonstram claramente o benefício de aliar a cessação do tabagismo aos esforços de recuperação do vício.

"Agora temos fortes evidências, a partir de uma amostra nacional, de que parar de fumar prevê uma recuperação melhorada de outros transtornos por uso de substâncias", explica Nora Volkow, médica e diretora do Instituto Nacional de Abuso de Drogas (NIDA) do NIH, em comunicado. "Isso ressalta a importância de abordar diferentes vícios em conjunto, em vez de isoladamente."

Os pesquisadores analisaram dados de 2.652 pessoas com 18 anos ou mais que tinham histórico de transtorno por uso de substâncias e que experimentaram uma mudança em seu estado de recuperação nos quatro anos seguintes. Os participantes foram questionados anualmente sobre seu tabagismo e uso de outras substâncias.





Os resultados mostraram que pessoas que pararam de fumar tinham uma probabilidade 42% maior de estar em recuperação de seu transtorno por uso de outras substâncias além do tabaco. Pessoas com dependência de álcool ou outras substâncias também têm maior probabilidade de serem viciadas em nicotina.

Pesquisas anteriores sugeriram uma associação entre a cessação do tabagismo e melhores resultados em outros transtornos por uso de substâncias. No entanto, os autores observam que a maioria dos estudos anteriores utilizou dados de centros de tratamento com foco no vício em uma única substância ou de ensaios clínicos sobre cessação do tabagismo, e aqueles que utilizaram amostras representativas em nível nacional não conseguiram testar adequadamente uma associação com a recuperação.

Os autores do novo estudo acreditam que a descoberta pode ser generalizada para milhões de adultos com transtorno por uso de substâncias e leva em conta inúmeros fatores de confusão, aumentando assim a confiança nos resultados.

"Embora os benefícios para a saúde de parar de fumar sejam bem conhecidos, a cessação do tabagismo não tem sido vista como alta prioridade nos programas de tratamento da dependência química", pontua Wilson Compton, médico, vice-diretor do NIDA e autor sênior do estudo. "Essa descoberta reforça o apoio à inclusão da cessação do tabagismo como parte do tratamento da dependência."

Embora esta tenha sido uma análise longitudinal fortemente sugestiva de que parar de fumar desempenha um papel na melhora dos resultados de recuperação de outros transtornos por uso de substâncias, mais pesquisas serão necessárias para estabelecer definitivamente uma conexão causal. Também são necessárias mais pesquisas sobre as melhores maneiras de apoiar a cessação do tabagismo entre pessoas em tratamento ou recuperação de transtornos por uso de substâncias.

