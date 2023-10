Parasita comedor de carne faz mulher perder parcialmente a visão na Inglaterra

A- A+

Uma mulher de 38 anos ficou parcialmente cega depois que um parasita comedor de carne se alojou em seu olho esquerdo. Shereen-Fay Griffin, de Crayford, na Inglaterra, desconfia ter contraído o parasita enquanto nadava em um centro de lazer local em agosto do ano passado. Dois dias depois do episódio, seu olho esquerdo começou a coçar e doer.

Ao Daily Mail, Shereen contou que foi diagnosticada com ceratite por acanthamoeba (AK), que pode causar perda permanente da visão. A ameba corrói a córnea, causando dor intensa e extrema sensibilidade à luz. AK é comum no solo e na água, incluindo água da torneira, rios, piscinas e banheiras de hidromassagem, segundo o Moorfields Eye Hospital. "(Eles) geralmente não causam danos aos seres humanos, mas podem causar uma doença ocular grave se infectarem a córnea", informou a instituição ao jornal britânico.

A mulher, que trabalha como assistente escolar, decidiu fazer uso de medicamentos sem receitas num primeiro momento, porque, segundo ela, sentia a pálpebra do olho pesada e se sentia cansada. Quando percebeu que a medicação não havia resolvido o problema, procurou um médico, que prescreveu antibióticos para uma semana e foi encaminhada urgentemente para um hospital.

Lá, ela foi diagnosticada por um oftalmologista com uma infecção ocular por herpes simplex – uma infecção viral que pode provocar dor nos olhos e vermelhidão. Ela recebeu esteroides e colírios antibacterianos. No entanto, nos dias que se seguiram, seus sintomas pioraram, afirmou ela ao tabloide britânico.

"Eu não tinha consulta de acompanhamento. Meu olho ainda estava doendo e meus remédios para os olhos estavam acabando. Liguei para o hospital várias vezes durante algumas semanas antes de entrar lá para descobrir o que estava acontecendo", contou a britânica.

Shereen relatou que, em novembro, estava chegando a 10 semanas sem consulta de acompanhamento e esteroides quatro vezes ao dia, quando acordou num dia com uma dor insuportável e completamente cega daquele olho.

Depois de ir ao hospital, um médico a diagnosticou com AK. De acordo com a Vision Scotland, a condição afeta cerca de uma em cada 50.000 pessoas no Reino Unido todos os anos. Os pacientes geralmente são tratados com medicamentos prescritos, mas, se não forem diagnosticados, a infecção pode causar cicatrizes e cegueira.

Após o diagnóstico, Shereen procurou outro hospital para tratamento, onde foi informada de que os esteroides que lhe foram prescritos pioraram a condição.

"(Só recuperarei a visão) se concordar com um transplante de córnea, que pode não funcionar", afirmou.

Veja também

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Exército israelense diz que quer "intensificar" bombardeios sobre Gaza