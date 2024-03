A- A+

SAÚDE Parasita que come córnea faz mulher perder parcialmente a visão após uso inadequado de lentes Cirurgiã dentista de Belo Horizonte (MG), Nicole Géo, usou as redes sociais para alertar quem usa o item

Quem usa lentes de contato, muitas vezes acaba negligenciando os cuidados necessários. O descuido pode ter consequências graves, já que as lentes mantêm contato direto com a córnea.



Incidentes leves podem incluir reações alérgicas, mas consequências mais graves também podem ocorrer. É o caso da cirurgiã dentista de Belo Horizonte (MG), Nicole Géo, que usou as redes sociais para compartilhar e alertar usuários como pegou um parasita que come córnea em 2021.

— Não sei ao certo como peguei, mas foi pelo uso indevido da lente de contato. Aquela falta de cuidado, de dormir com a lente, lavar de um modo errado. Estou pagando um preço caro. Vocês não fazem ideia da dor. Eu tomo morfina de 3 em 3 horas e não passa. Minha vida parou — revelou em um vídeo publicado no TikTok.





A cirurgiã conta que suspeitou que havia algo de errado quando começou a sentir uma dor muito forte e procurou ajuda médica, mas não havia nada visível. Em 15 dias, o olho ficou vermelho e ela já não conseguia enxergar.

Ela foi diagnosticada com o acanthamoeba (AK), que pode causar perda permanente da visão. A ameba corrói a córnea, causando dor intensa e extrema sensibilidade à luz. AK é comum no solo e na água, incluindo água da torneira, rios, piscinas e banheiras de hidromassagem.



— Recebi diversos tratamentos, incluindo remédios para dor e colírios, mas cada dia apresentava novos diagnósticos e problemas, agravando ainda mais a situação. Deparei-me com a pior versão de mim mesma, sem perspectiva de cura — disse em um dos vídeos.

Para evitar que o quadro evolua e se complique, como aconteceu com a dentista, é muito importante procurar um oftalmologista diante de qualquer sinal de que algo está errado, como vermelhidão, sensação de areia dentro dos olhos, lacrimejamento, sensibilidade à luz e visão borrada.

— É uma dor fora do normal, eu vivia dopada. A dor irradia para a cabeça inteira. Eu ia até fazer cirurgia para 'desligar' o lado esquerdo do meu rosto para sempre, para eu parar de sentir dor, mas minha médica não deixou. Passei por inúmeras cirurgias e até hoje não enxergo do olho esquerdo — afirma a Nicole.

Segundo ela, o primeiro transplante de córnea trouxe alívio, mas novas consequências da doença surgiram. Ela fez mais de 20 cirurgias e um novo transplante. Atualmente, ela segue na fila para um terceiro.

— Por uma besteira de dormir de lente ou tomar banho de lente, usar soro fisiológico, nadar de lente, não limpar de forma correta, pode dar um B.O. muito grande. Eu ainda não voltei a enxergar. Não enxergo nada do olho esquerdo, só o meu direito funciona. Por um uso indevido da lente, corri o risco de perder totalmente o olho, tirar o globo todo e usar prótese. Graças a Deus não precisou. — afirma.

Riscos de lentes de contato

Recentemente, um estudo de pesquisadores da University College de Londres (UCL), no Reino Unido, publicado na revista científica Ophthalmology, mostrou que o uso de lentes reutilizáveis aumenta em 3,8 vezes o risco para a ceratite por Acanthamoeba em comparação com o uso de lentes descartáveis diárias.

Além disso, no mesmo trabalho, os cientistas observaram que uma série de fatores também elevam o risco para o problema, como justamente utilizar as lentes à noite, em 3,9 vezes, ou durante o banho, em 3,3 vezes.

Segundo os pesquisadores, cerca de 90% dos casos da ceratite por Acanthamoeba são associados a riscos evitáveis. Em análises adicionais, por exemplo, os cientistas estimaram que entre 30% e 62% dos casos da doença podem ser prevenidos se as pessoas apenas trocarem as lentes reutilizáveis pelas descartáveis.

“Dado que cerca de 300 milhões de pessoas em todo o mundo usam lentes de contato, é importante que as pessoas saibam como minimizar seus riscos de desenvolver ceratite”, explica o autor do estudo e professor do instituto de oftalmologia da universidade britânica, John Dart, em comunicado.

